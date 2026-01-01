Slušaj vest

Snimak koji kruži društvenim mrežama prikazuje ljude kako u panici beže iz bara koji je bio zahvaćen plamenom. Neki su pobegli kroz prozore, dok je izlaz bio prepun ljudi.

Prema dosadašnjim informacijama, čini se da objekat nije imao dovoljno izlaza za slučaj opasnosti za masu ljudi, kojih se u tom trenutku nalazilo oko 200 u prostoriji.

Prema poslednjim informacijama, u požaru koji je noćas izbio u baru u elitnom skijalištu Krans Montana tokom dočeka Nove godine u Švajcarskoj, stradalo je najmanje 47 ljudi, a povređeno oko stotinu.

Srbin Stefan Ivanović (31) radio kao obezbeđenje u baru, sada je nestao

U požaru u baru nestao je jedan Srbin, Stefan Ivanović (31), koji je radio kao obezbeđenje u tom objektu. Zabrinuta porodica ovog mladića kaže da nemaju nikakvu informaciju o Stefanu i da se samo nadaju da je živ.

Stefan, momak sa dvojnim državljanstvom, živi i radi u Švajcarskoj već više od 20 godina, a i sinoć je bio na svom radnom mestu.

- Stefan je brat moga supruga. Radio je kao izbacivač, kao obezbeđenje u tom kafiću i sinoć kada je izbio požar on je bio tamo. I bukvalno mu se od tada gubi svaki trag. Niko od nas ne zna da li je on živ ili mrtav. Znači, nemamo baš nikakvu informaciju iako su neki portali objavili da među gostima kluba nije bilo nikoga iz Srbije, Stefan ima dvojno državljanstvo, pa to nekoga može da zbuni - objašnjava zabrinuta Marina.

