Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin telefonom je saslušao izveštaj gubernatora Hersonske oblasti Vladimira Salda o situaciji nakon udara Oružanih snaga Ukrajine na Hersonsku oblast, saopštio je novinarima portparol predsednika Dmitrij Peskov. Ruski lider se složop sa mišljenje da se radi o zločinu koji se može uporediti sa spaljivanjem ljudi u Odesi 2014. godine.

„Vladimir Saldo je telefonom izvestio predsednika Putina o situaciji u Hersonskoj oblasti nakon terorističkog napada kijevskog režima. Šef regiona je obavestio šefa države o toku istražnih radnji i naveo da će, kako istraga bude napredovala i kako bude vršena identifikacija tela poginulih, informacije i imena biti objavljivani na zvaničnom sajtu regionalne administracije“, rekao je Peskov.

Kako je Saldo napisao na svom Telegram kanalu, predsednik Rusije se složio sa ocenom da je udar Oružanih snaga Ukrajine na Horle u Hersonskoj oblasti po surovosti uporediv sa spaljivanjem ljudi u Odesi 2. maja 2014. godine.

„Vladimir Vladimirovič se složio sa stanovištem da je ovo zločin koji je po surovosti, nečovečnosti i cinizmu istovetan spaljivanju ljudi u Odesi 2. maja 2014. godine“, napisao je Saldo na svom Telegram kanalu.