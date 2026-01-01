Slušaj vest

Majka Letisija živi u neizvesnosti jer još uvek ne zna gde je njen sin, koji je bio u klubu „Le Konstelasjon“ u švajcarskom skijaškom centru Kran-Montana, gde je u noći između 31. decembra i 1. januara izbio smrtonosni požar u kojem je poginulo najmanje 40 ljudi, a više od stotinu povređeno.

Prema prvim informacijama, u eksploziji i požaru je stradalo najmanje 40 osoba, saopštila je kantonalna policija Valisa. Prethodni bilans pokazuje da je 115 ljudi povređeno.

Majka Letisija još uvek nije dobila nikakve vesti o svom sinu.

- Rezervisao je ogromni sto. Bio je jako uzbuđen što će sa društvom proslaviti Novu godinu. Poslao mi je poruku u 00:03 i napisao "Srećna nova godina, mama". U 1:28, on i njegovi prijatelji su snimili ‘snap’ u kojem su pokazali da na stolovima postoje flaše sa zapaljivim svećama. U 1:30 je stigla prva prijava o požaru - priča neutešna majka za RTL.

S obzirom na to da još uvek nema informacije o svom sinu, strahuje da je među žrtvama tragedije u Švajcarskoj.

- Mislim da je moje dete među 40 poginulih. Živimo u noćnoj moru. Prijatelji naše dece su tu i podržavaju nas. Proveli smo ceo dan ovde - rekla je Letisija, majka jednog od mladih koji su bili u baru u Kran-Montani.

"Ne znam da li mi je sin u bolnici ili mrtvačnici"

Kako navodi, ne zna da li joj je sin u bolnici ili mrtvačnici.

- Moramo da znamo gde je naše dete. Danas ne znam u kojoj bolnici je moj sin. Ako je u mrtvačnici, ne znam u kojoj je mrtvačnici. Ne možemo ostaviti više od 40 roditelja ovako, bez ikakvih vesti. Moraju nam dati informacije. Moraju nas obaveštavati. I ne na svakih tri ili četiri sata - istakla je.

Podsetimo, požar je izbio oko 1:30 u baru pod nazivom "Le Konstelasjon", koji je bio pun turista, u trenutku kada su proslavljači slavili Novu godinu. Snimci koje su objavili švajcarski mediji pokazuju zgradu u plamenu i spasilačke službe u blizini, ljude koji trče i viču po mraku. Alarm je podignut kada je primećena dim iz bara, a vatrogasci su stigli nekoliko minuta kasnije.

