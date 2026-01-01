Slušaj vest

Visoki ruski vojni funkcioner predao je danas američkom vojnom atašeu predmet za koji tvrdi da je deo ukrajinske bespilotne letelice. Kako navodi ruski zvaničnik, taj predmet sadrži podatke koji dokazuju da je ukrajinska vojska ove nedelje napala rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina.

Moskva je u ponedeljak optužila Kijev za pokušaj napada na Putinovu rezidenciju u ruskoj severnoj Novgorodskoj oblasti s 91 dronom dugog dometa.

Foto: Printscreen/Telegram

Upozorila je da će zbog toga preispitati svoje pozicije u pregovorima sa SAD-om o okončanju rata u Ukrajini.

Ukrajina i zapadne zemlje osporile su rusku verziju navodnog pokušaja napada.

Snimka objavljen na Telegram kanalu ruskog Ministarstva odbrane prikazuje admirala Igora Kostjukova, načelnika Glavne uprave Generalštaba oružanih snaga Rusije, kako američkom atašeu predaje predmet koji je opisao kao upravljački mehanizam drona pronađen među fragmentima oborene letelice.

Foto: Printscreen/Telegram

"Dešifrovanje sadržaja memorije navigacionog upravljača drona koje su uradili stručnjaci ruskih specijalnih službi bez sumnje potvrđuje da je cilj napada bio kompleks zgrada rezidencije ruskog predsednika u Novgorodskoj oblasti", rekao je Kostjukov. "Pretpostavljamo da će ova mera otkloniti sva pitanja i omogućiti utvrđivanje istine".

Ministarstvo je ranije objavilo saopštenje na Telegramu u kojem navodi da će dokazi biti predati Amerikancima.

"Vol Strit džurnal" je u sredu objavio da su američki zvaničnici za nacionalnu bezbednost utvrdili da Ukrajina nije dronovima napala Putina niti njegovu rezidencije.

Američki predsednik Donald Tramp prvobitno je izrazio ssaosećanje, rekavši novinarima u ponedeljak da ga je Putin obavestio o navodnom incidentu i da je zbog toga "jako ljut". Do srede je, međutim, postao sumnjičav, podelivši na društvenim mrežama uvodnik "Njujork posta" koji optužuje Rusiju za blokiranje mira u Ukrajini.