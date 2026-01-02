Slušaj vest

Ruske snage su tokom 2025. godine zauzele 4.336 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije, što čini manje od 1% ukupne površine zemlje, navodi se u godišnjoj analizi ukrajinskog open-source projekta za mapiranje DeepState, objavljenoj 1. januara.

Teška godina za ukrajinske odbrambene snage

- U poređenju sa prethodnim godinama, 2025. je bila zaista teška za Oružane snage Ukrajine - navodi DeepState u svom izveštaju.

Prema njihovim podacima, ruske snage su tokom protekle godine zauzele 0,72% ukupne teritorije Ukrajine, uključujući i delove oblasti koje ranije nisu bile pod ruskom kontrolom.

Prodori u nove regione

Ranije tokom godine, obnovljena ruska ofanziva dovela je do manjih prodora u ranije neosvojene regione, uključujući Dnjepropetrovsku i Sumsku oblast, gde je Rusija zauzela 0,6%, odnosno 1 % teritorije tih oblasti.

Ruske snage su takođe nastavile spor, ali kontinuiran napredak na drugim delovima fronta, dok Moskva pojačava napore da osvoji dodatnu ukrajinsku teritoriju usred mirovnih pregovora kojima posreduju Sjedinjene Američke Države.

Putinovi zahtevi i odbijanje primirja

Ruski predsednik Vladimir Putin nastavlja da zastupa maksimalističke zahteve, insistirajući na povlačenju Ukrajine iz Donbasa, Hersonske i Zaporoške oblasti i obećavajući nastavak ofanzive dok Moskva ne ostvari svoje ciljeve u Ukrajini.

Uprkos predlogu mirovnog plana od 20 tačaka, koji predvode SAD, a koji predviđa priznanje faktičkih linija fronta u Donjeckoj, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti u trenutku potpisivanja, Putin je više puta odbio pozive na prekid vatre.

Stanje po regionima

Usled ruskog napredovanja, skoro 78%Donjecke oblasti je pod ruskom kontrolom, što predstavlja povećanje od 10 procenata u odnosu na prethodnu godinu.

Luganska oblast je gotovo u potpunosti pod ruskom kontrolom, ali je Rusija ostvarila minimalne dobitke u Zaporoškoj oblasti i gotovo nikakve u Hersonskoj oblasti.

Prema DeepState-u, ruske snage trenutno kontrolišu oko 75% Zaporoške oblasti, što je blago povećanje u odnosu na oko 73% krajem 2024. godine, dok oko 72%Hersonske oblasti ostaje pod kontrolom Rusa.

Ukupni teritorijalni gubici Ukrajine

Od početka ruske aneksije Donbasa i Krima 2014. godine, ruske snage su zauzele nešto više od 116.000 kvadratnih kilometara teritorije. Osvajanja iz 2025. godine čine oko 3,7% ukupnih teritorijalnih gubitaka Ukrajine.

Rusija trenutno kontroliše nešto više od 19% celokupne ukrajinske teritorije.

Veliki gubici ruske vojske

Uprkos napretku na frontu tokom 2025. godine, ruski vojnici trpe velike gubitke, usled nedostatka zaštitne opreme, neadekvatne obuke i taktike napada u takozvanim "ljudskim talasima", među ostalim faktorima.

Prema zajedničkoj istrazi BBC Russia i nezavisnog ruskog medija Mediazona, potvrđeno je više od 156.000 poginulih ruskih vojnika, iako se procenjuje da je stvarni broj znatno veći.

