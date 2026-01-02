Slušaj vest

Sada se pojavila fotografija koja navodno prikazuje trenutak kada je razorni požar izbio u baru "Le Constellation".

Francuski emiter BFMTV objavio je jezivu sliku, na kojoj se vide gosti sa prskalicama u rukama. Na plafonu bara se vidi da je plamen, koji će samo sekund kasnije euptirati u veliku vatrenu loptu, već zahvatio objekat.

Fotografija koja navodno prikazuje početak požara Foto: Društvene Mreže

Kako pišu nemački mediji, čini se da je plafon izolovan lako zapaljivom penom.

Iako slika izbijanja požara još nije zvanično potvrđena, dekor i detalji se podudaraju sa prethodno verifikovanim fotografijama. Svedoci su izvestili da su videli konobarice kako drže boce šampanjca ukrašene prskalicama, piše Bild.

Ovo je navodno bio deo "predstave" za goste. Prskalice su podignute do plafona i "odjednom se sve zapalilo", rekao je svedok po imenu Aleks italijanskim medijima. Da li su to zapravo bili klasične prskalice ili nešto slično vatrometu, i dalje nije potpuno jasno.

1/7 Vidi galeriju Švajcarska Kran-Montana požar Foto: screenshot X, Police Cantonale Valaisanne/Police Cantonale Valaisanne

Fotografija i izjava svedoka takođe se poklapaju sa ranijim videom koji je bar koristio za reklamiranje događaja sa pirotehničkim efektima: Snimak je prikazivao konobarice kako nose flaše šampanjca napunjene prskalicama.

Uski prolazi zarobili goste

Sve ovo pokreće seriju važnih pitanja o bezbednosti. Izveštaji o ozbiljnim nedostacima pojavili su se već na Novu godinu. Bivši gost je rekao novinama "Blik" da podrum ima samo jedan ulaz i izlaz.

Čak i pre dve godine, imao je osećaj da bi bezbedna evakuacija bila gotovo nemoguća u slučaju panike. "Le Constellation" se nalazi u prizemlju stambene zgrade. Bar ima kapacitet od oko 300 gostiju, a postoji i terasa za oko 40 ljudi.

Glavna tužiteljka Valea, Beatris Pilu, u početku nije potvrdila da je bar imao samo jedan, uski put za bekstvo. Naglasila je da se uzrok tragedije još uvek istražuje. Lično je pregledala mesto događaja.

Tekuća istraga ima za cilj da utvrdi da li su ispunjeni svi bezbednosni standardi. Još je rano komentarisati da li su izlazi za slučaj opasnosti ispunjavali potrebne standarde ili da li su organizatori novogodišnje zabave poštovali propisane procedure.

Srbin među nestalima u požaru

Podsećamo, tokom požara je nestao i jedan Srbin, Stefan Ivanović (31), koji je radio kao obezbeđenje u tom objektu. Zabrinuta porodica ovog mladića kaže da nemaju nikakvu informaciju o Stefanu i da se samo nadaju da je živ.

Stefan Ivanović Foto: printscreen društvene mreže

Stefan, momak sa dvojnim državljanstvom, živi i radi u Švajcarskoj već više od 20 godina, a i sinoć je bio na svom radnom mestu.

- Stefan je brat moga supruga. Radio je kao izbacivač, kao obezbeđenje u tom kafiću i sinoć kada je izbio požar on je bio tamo. I bukvalno mu se od tada gubi svaki trag. Niko od nas ne zna da li je on živ ili mrtav. Znači, nemamo baš nikakvu informaciju iako su neki portali objavili da među gostima kluba nije bilo nikoga iz Srbije, Stefan ima dvojno državljanstvo, pa to nekoga može da zbuni - objašnjava zabrinuta Marina.