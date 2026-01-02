"Izabran sam kao demokratski socijalista i tako ću vladati"

"Izabran sam kao demokratski socijalista i tako ću vladati"

Demokrata Zohran Mamdani postao je juče gradonačelnik Njujorka, obećavši tokom javne ceremonije polaganja zakletve na podijumu Gradske većnice sprovođenje agresivnog programa s ciljem da najveći grad u državi postane pristupačniji za radnike i obične ljude.

Mamdani (34), član levog krila Demokratske stranke (demokratski socijalista), izabran je za gradonačelnika Njujorka pu novembru, što je važna pobeda koja bi mogla da utiče na ovogodišnje izbore na sredini mandata koji će odrediti koja će stranka imati kontrolu nad američkim Kongresom.

Neke demokrate su prihvatile njegov stil, dok ga republikanci na nacionalnoj političkoj sceni prikazuju kao suprotnost njihovim vrednostima.

Mamdani je vodio snažnu kampanju o pitanjima troškova života pa je oštro kritikovao republikanskog predsednika Donalda Trampa, čiji je rejting tokom protekle godine pao zbog zabrinutosti za ekonomiju.

"Izabran sam kao demokratski socijalista i tako ću vladati"



Mnogi od osam miliona stanovnika Njujorka - neki s nadom, a neki sa strahom - očekuju da će on biti remetilačka politička sila.

U govoru nakon javne zakletve, Mamdani je istakao ključna obećanja iz kampanje: univerzalnu pomoć za decu, pristupačne kirije i besplatan autobuski prevoz.

- Odgovaraćemo svim građanima Njujorka a ne bilo kojem milijarderu ili oligarhu koji misli da može da kupi našu demokratiju. Izabran sam kao demokratski socijalista i vladaću kao demokratski socijalista - rekao je.

"Oporezujte bogate"



Program Mamdanijeve inauguracije uključivao je govore američkog senatora Bernija Sandersai predstavnike u Kongresu Aleksandrija Okasio-Kortez, kolega demokratskih socijalista koji su predvodnici liberalnog krila Demokratske stranke.

Sanders, kojeg Mamdani naziva svojom inspiracijom, branio je Mamdanijev program.

- Osigurati da ljudi mogu da žive u pristupačnim stanovima nije radikalno. To je ispravna i pristojna stvar - rekao je Sanders.

Nekoliko hiljada ljudi glasno je klicalo kada je Sanders pozvao američke milionere i milijardere da plaćaju veće poreze, a zatim su skandirali: "Oporezujte bogate!".

Uprkos temperaturama znatno ispod nule, grad je postavio prostor za gledanje duž Brodveja kako bi još hiljadama ljudi omogućilo praćenje prenosa ceremonije uživo, što je uključivalo i muzičke nastupe.

Zakletvu položio nad Kuranom



Pre javne ceremonije, Mamdani je privatno zakletvu položio kao gradonačelnik Njujorka u prvim minutima nove godine u četvrtak, u istorijskoj stanici podzemne železnice City Hall, koja je povučena iz upotrebe pre nekoliko decenija i dostupna je samo nekoliko puta godišnje u sklopu vođenih tura.