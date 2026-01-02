Slušaj vest

Rastući nemiri u Iranu, izazvani naglim porastom troškova života, odneli su nove živote petog dana protesta širom zemlje. Poluzvanična novinska agencija Fars i organizacija za ljudska prava Hengav saopštile su da su dve osobe poginule tokom sukoba demonstranata i snaga bezbednosti u gradu Lordegan, na jugozapadu Irana.

1/9 Vidi galeriju Demonstracije protiv ajatolaha Ali Hamneija u Iranu Foto: screenshot X

Prema navodima Farsa, još tri osobe su ubijene u gradu Azna, kao i jedna osoba u Kouhdaštu, svi u zapadnom delu zemlje.

U četvrtak su se na društvenim mrežama pojavili snimci automobila u plamenu tokom žestokih sukoba između demonstranata i snaga bezbednosti.

Politički zahtevi demonstranata

Mnogi demonstranti pozivaju na okončanje vladavine vrhovnog vođe Irana. Pojedini su čak zatražili povratak monarhije. Kako je dan odmicao, pristizali su novi izveštaji o nemirima širom zemlje, petog dana protesta koji su izbili nakon kolapsa valute.

Protesti u više gradova

Video-snimci koje je verifikovao BBC Persian prikazuju proteste u centralnom gradu Lordeganu, glavnom gradu Teheranu, kao i u Marvdaštu u južnoj provinciji Fars, tokom četvrtka.

Fars je, pozivajući se na upućenog zvaničnika, naveo da su u Lordeganu poginule dve osobe, ali nije precizirao da li su u pitanju demonstranti ili pripadnici snaga bezbednosti. Takođe je izvestio o tri smrtna slučaja u Azni, u susednoj provinciji Lorestan, bez dodatnih detalja.

Organizacija Hengav tvrdi da su dve osobe ubijene u Lordeganu bili demonstranti, i imenovala ih kao Ahmad Džalil i Sadžad Valamaneš.

Protivrečni izveštaji o žrtvama

Državni mediji su odvojeno saopštili da je jedan pripadnik snaga bezbednosti povezan sa Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC) poginuo u sukobima sa demonstrantima u sredu uveče u gradu Kouhdašt, u zapadnoj provinciji Lorestan.

BBC nije uspeo da potvrdi ovu informaciju, dok demonstranti tvrde da je poginuli bio jedan od njih i da su ga usmrtile snage bezbednosti.

Državni mediji su takođe naveli da je 13 policajaca i pripadnika paravojne formacije Basidžpovređeno usled gađanja kamenicama u tom području.

Zatvaranje institucija širom zemlje

Škole, univerziteti i javne institucije zatvoreni su širom zemlje u sredu, nakon što su vlasti proglasile neradni dan u pokušaju da obuzdaju nemire. Zvanično obrazloženje bilo je ušteda energije zbog hladnog vremena, ali su mnogi Iranci to protumačili kao pokušaj sprečavanja protesta.

Početak protesta i širenje nezadovoljstva

Protesti su započeli u Teheranu, među trgovcima ogorčenim novim naglim padom vrednosti iranske valute u odnosu na američki dolar na otvorenom tržištu.

Do utorka su se protestima pridružili i studenti, a nemiri su se proširili na više gradova, uz uzvike protiv verskog rukovodstva zemlje.

Poređenje sa protestima iz 2022. godine

Ovo su najrasprostranjeniji protesti od ustanka iz 2022. godine, koji je izbio nakon smrtiMahse Amini u pritvoru. Ona je bila optužena od strane policije za moral da nije pravilno nosila veo. Ipak, trenutni protesti nisu istog obima.

Reakcija vlasti

Kako bi se sprečila eskalacija, pojačane mere bezbednosti uvedene su u delovima Teherana gde su protesti započeli. Predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da će njegova vlada saslušati "legitimne zahteve" demonstranata.

Istovremeno, glavni tužilac Mohamed Movahedi-Azad upozorio je da će svaki pokušaj izazivanja nestabilnosti biti dočekan, kako je rekao, "odlučnim odgovorom".

Tramp zapretio Iranu

Američki predsednik Donald Trampupozorio je iranski režim da će Sjedinjene Države reagovati u slučaju nasilnog gušenja protesta u zemlji. Njegova izjava dolazi usled demonstracija koje se već danima šire zemljom, a u kojima je do sada ubijeno šestoro osoba, ali se pominje i više ubijenih.