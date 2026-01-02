Slušaj vest

Uz najmanje 47 mrtvih, u požaru na novogodišnjoj zabavi u baru Le Constellation još je 115 osoba teško povređeno, prenosi švajcarski "Noje cirher cajtung".

Vlada kantona Valais, kojem pripada švajcarsko skijalište Kran-Montana u kojem se dogodila nesreća, kao mogući uzrok požara navodi "flashover", paljenje lako zapaljivog materijala u zatvorenom prostoru, preneo je nemački "Špigl".

1/13 Vidi galeriju Ljudi pale sveće i polažu cveće na mestu tragedije u Švajcarskoj. Tuga u skijalištu u Kran-Montani. Poginulo 47 ljudi, a njih 100 je povređeno. Među nestalima i Srbin Stefan Ivanović (31). Foto: Alessandro Della valle/Keystone, ANTONIO CALANNI/AP, JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE

Flashover je fenomen u kojem se temperatura razvija do čak 1200 stepeni, što bi moglo da objasni toliki broj žrtava. Društvenim mrežama proširila se fotografija koja navodno prikazuje kako je tragedija počela - akteri slavlja drže šampanjce sa snažnim prskalicama pričvršćenim na boce.

Na plafonu već svetli početak vatre, što učesnici slavlja još ne primećuju.

Samo delić sekunde posle nezapažena svetlost na plafonu eruptira u veliku vatrenu kuglu. Čini se da je plafon u baru bio izolovan lako zapaljivom penom koja se u trenutku zapalila, rekonstruisao je nemački Bild.

Fotografiju je prva objavila francuska televizija BFMTV. Još nema zvanične potvrde autentičnosti fotografije, ali detalji odgovaraju onim sa pre objavljenih fotografija čija je verodostojnost potvrđena.

Svedoci tvrde da su konobarice držale boce šampanjca ukrašene prskalicama.

Kad su se prskalice približile plafonu, "odjednom je sve planulo", rekao je svedok Aleks italijanskim novinarima. Jesu li to zaista bile klasične prskalice ili nešto snažnije?

Jedan od nekadašnjih gostiju rekao je za Blick da je podrumski bar imao samo jedan ulaz. Još pre dve godine pomislio je kako bi u slučaju panike sigurna evakuacija bila nemoguća.

Le Constellation se nalazi u prizemlju i podrumu stambene zgrade. Ima mesta za oko 300 gostiju, a tu je i terasa za oko 40 gostiju.

1/4 Vidi galeriju Požar u baru u Švajcarskoj Foto: Fotogramma / Zuma Press / Profimedia, Lian Yi / Xinhua News / Profimedia

Glavna državna tužiteljka Valaisa Beatris Pilo nije odmah potvrdila da je bar imao samo jedan, uski put za evakuaciju. Poručila je da se uzrok tragedije još uvek istražuje. Izjavila je samo da se cela prostorija zapalila, što je dovelo do eksplozije.

Za sada se pretpostavlja da smrtonosni požar verovatno nije uzrokovan eksplozivnom napravom, iako su komšije prijavile da su čuli eksploziju. Požar je izazvao deflagraciju, odnosno vatru koja se širi velikom brzinom, izjavio je Stefan Gancer, odbornik odgovoran za bezbednost u kantonu Valais.

U izjavi vlade kantona Valais navodi se "flashover" - požarni fenomen koji je stručnjak za zaštitu od požara Sandra Barc na nemačkoj javnoj televiziji ARD uporedila sa svojevrsnom vatrenom olujom. To bi moglo da objasni zašto je toliko ljudi poginulo i nije moglo da pobegne.

1/7 Vidi galeriju Švajcarska Kran-Montana požar Foto: screenshot X, Police Cantonale Valaisanne/Police Cantonale Valaisanne

"Flashover" je fenomen kad se toplota nakuplja ispod plafona i temperatura raste. Dolazi do raspadanja zapaljivih materijala u pogođenoj prostoriji, koji proizvode određene gasove.

- S pogodnom smesom i stalno rastućom temperaturom to rezultira veoma snažnim plamenom, vatrenom olujom koja sve istovremeno zapali - protumačila je Barc.

Temperatura skače na oko 1000 - 1200 stepeni, a koncentracija kiseonika pada na manje od četiri odsto. Naša ljudska tela nisu predviđena za to, tumači nemačka stručnjakinja, i bez zaštitnih odela nemoguće je preživeti takav požar.

1/5 Vidi galeriju Požar u baru u Švajcarskoj, okupljeni odaju poštu nastradalima Foto: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia

Kran-Montana je jedno od najpoznatijih turističkih odredišta u švajcarskim Alpima. Obično su svi kapaciteti popunjeni tokom praznika, s hiljadama posetioca iz celog sveta.

Novogodišnja zabava u baru Le Constellation pretvorila se u tragediju u roku od nekoliko minuta.

- Vladala je apsolutna panika, svi su vrištali. Neko je razbio prozor kako bi ljudi mogli da pobegnu - rekle su Francuskinje Ema i Albane za BFMTV, opisujući dramatične trenutke nakon izbijanja požara. Identifikacija žrtava je u toku.