Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiimenovao je 2. januara Kirila Budanova, šefa vojnoobaveštajne službe, za novog rukovodioca Kabineta predsednika Ukrajine.

Smena Andrija Jermaka

Ova odluka usledila je nakon velike kadrovske rekonstrukcije u kojoj je krajem novembra smenjen Andrij Jermak, dugogodišnji šef kabineta Zelenskog. Promena dolazi u trenutku najvećeg korupcionaškog skandala u Ukrajini do sada, što ukazuje na značajan zaokret u unutrašnjim odnosima moći.

Uloga Kirila Budanova u ratu protiv Rusije

General-potpukovnik Kiril Budanov (39) predvodi ukrajinsku vojnoobaveštajnu službu (HUR) od 2020. godine. Tokom njegovog mandata, HUR je izrastao u jednu od ključnih i najefikasnijih institucija tokom ruske invazije punog obima na Ukrajinu.

Velika popularnost i ugled u javnosti

Budanov je postao jedno od najprepoznatljivijih imena u Ukrajini, dok se njegova služba smatra jednom od najkompetentnijih i najprofesionalnijih u državnim institucijama u zemlji.

Signal predsednikovih prioriteta

Izvor iz Kabineta predsednika Ukrajine rekao je za "Kijev independent" da će predsednikova konačna odluka pokazati da li je njegov fokus usmeren na unutrašnja pitanja, diplomatiju ili rat.

Budanov već obavlja novu ulogu

Iako još uvek nije zvanično imenovan, Zelenski je već postavio Budanova na čelo Kabineta predsednika i poverio mu zadatak da ažurira i predstavi strateške osnove odbrane Ukrajine, kao i naredne korake u tom pravcu.

