Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio za sutra u Ukrajinisastanak savetnika za nacionalnu bezbednost kome će prisustvovati evropski predstavnici, a očekuje se i virtuelno učestvovanje američkih predstavnika.

Zelenski je sinoć na mreži Iks napisao da je glavni ukrajinski pregovaračRustem Umerov svaki dan u kontaktu sa američkim timom i ukrajinskim partnerima u Evropi i da spremaju formate i važne sastanke u okviru napora za uspostavljanje mira u Ukrajini.

- Trećeg januara održaće se sastanak savetnika za nacionalnu bezbednost u Ukrajini. To je prvi takav sastanak u Ukrajini i usmeren je na mir. Prisustvovaće evropski predstavnici i očekujemo da će se američki tim pridružiti onlajn. Petnaest zemalja je potvrdilo učešće, zajedno sa predstavnicima evropskih institucija i NATO - napisao je Zelenski.

On je dodao da će u ponedeljak, 5. januara biti održan sastanak vojnih šefova generalštabova, a glavna tema će biti bezbednosne garancije za Ukrajinu.

- Politički gotovo sve je spremno i važno je raditi kroz svaki detalj kako će garancije funkcionisati u vazduhu, na kopnu i na moru, ako uspemo da okončamo rat. I to je ključni cilj za sve normalne ljude - napisao je Zelenski.

On je dodao da će u utorak 6. januara biti održan sastanak na nivou lidera, sa evropskim liderima i liderima Koalicije voljnih. Sastanak treba da bude održan u Parizu.

- Sada pripremamo da osiguramo da taj sastanak bude produktivan i da se poveća podrška i da postoji veće političko poverenje u bezbednosne garancije i mirovni sporazum - napisao je Zelenski.