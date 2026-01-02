ZAKAZAN HITAN SASTANAK! Zelenski sutra okuplja Savet za nacionalnu bezbednost Ukrajine! Stižu evropski zvaničnici, očekuje se uključenje američkog tima!
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio za sutra u Ukrajinisastanak savetnika za nacionalnu bezbednost kome će prisustvovati evropski predstavnici, a očekuje se i virtuelno učestvovanje američkih predstavnika.
Zelenski je sinoć na mreži Iks napisao da je glavni ukrajinski pregovaračRustem Umerov svaki dan u kontaktu sa američkim timom i ukrajinskim partnerima u Evropi i da spremaju formate i važne sastanke u okviru napora za uspostavljanje mira u Ukrajini.
- Trećeg januara održaće se sastanak savetnika za nacionalnu bezbednost u Ukrajini. To je prvi takav sastanak u Ukrajini i usmeren je na mir. Prisustvovaće evropski predstavnici i očekujemo da će se američki tim pridružiti onlajn. Petnaest zemalja je potvrdilo učešće, zajedno sa predstavnicima evropskih institucija i NATO - napisao je Zelenski.
On je dodao da će u ponedeljak, 5. januara biti održan sastanak vojnih šefova generalštabova, a glavna tema će biti bezbednosne garancije za Ukrajinu.
- Politički gotovo sve je spremno i važno je raditi kroz svaki detalj kako će garancije funkcionisati u vazduhu, na kopnu i na moru, ako uspemo da okončamo rat. I to je ključni cilj za sve normalne ljude - napisao je Zelenski.
On je dodao da će u utorak 6. januara biti održan sastanak na nivou lidera, sa evropskim liderima i liderima Koalicije voljnih. Sastanak treba da bude održan u Parizu.
- Sada pripremamo da osiguramo da taj sastanak bude produktivan i da se poveća podrška i da postoji veće političko poverenje u bezbednosne garancije i mirovni sporazum - napisao je Zelenski.
(Kurir.rs/Beta)