Slušaj vest

U novogodišnjem obraćanju Tusk je rekao da će njegova vlada ubrzati vojno jačanje, pokrenuti velike infrastrukturne projekte i nastaviti ono što je nazvao "repolonizacijom" i obnovom ključnih industrija, uključujući sektor odbrane, javila je televizija TVP World u četvrtak.

- Ubrzaćemo izgradnju najjače vojske u Evropi. Ubrzat ćemo velika infrastrukturna ulaganja. Ovo će biti godina brzog osvajanja Baltičkog mora - rekao je Tusk.

Najavio je i planove za uvođenje strogog pravila "Poljska na prvom mestu" u postupcima javnih nabavki.

Tusk je obećao i strože mere protiv kriminala, navodeći da će vlasti "zategnuti šrafove" kriminalcima "svih vrsta", uključujući dilere droge, korumpirane političare i, kako je rekao, proruske militante.

- Svako, bez izuzetka, ko krši zakon u narednoj godini će gorko požaliti - rekao je, dodajući da će Poljska postati oaza sigurnosti.

Osvrćući se na 2025. godinu, Tusk ju je opisao kao prekretnicu za zemlju, uprkos globalnoj nestabilnosti.

(Kurir.rs/Dnevni avaz)

Ne propustitePlanetaZELENSKI IMENOVAO BUDANOVA ZA ŠEFA PREDSEDNIČKOG KABINETA! Vojnom obaveštajcu poverio VEOMA delikatan zadatak u TEŠKOM trenutku za Ukrajinu!
screenshot-20240409-191612-copy.jpg
PlanetaIRAN NA IVICI GRAĐANSKOG RATA, BUKTI NA ULICAMA, IMA MRTVIH! Tramp poručio: "Ako budu ubijali demonstrante, stižemo u spas! SPREMNI SMO I NAORUŽANI!" (VIDEO)
Teheran
PlanetaDEEP STATE OBJAVIO DETALJNU GODIŠNJU ANALIZU RATA: Otkriva koliko je ukrajinske teritorije Rusija osvojila u 2025. godini?!
ruska vojska.jpg
PlanetaBRUTALAN NAPAD RUSIJE U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI: Više od 200 šaheda se obrušilo na Ukrajinu, 100.000 ljudi dočekalo 2026. godinu u MRAKU! Oglasio se Zelenski (VIDEO)
Odesa