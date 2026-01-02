Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je u "savršeno dobrom" zdravstvenom stanju, da uzima veću količinu aspirina nego što lekari preporučuju, da koristi šminku kako bi prikrio modrice na rukama i da ne vežba redovno jer mu je to dosadno.

U opširnom intervjuu o svom zdravlju, Tramp je za "Volstrit džurnal" rekao i da je u oktobru bio podvrgnut CT skeniranju, nakon što je ranije pogrešno tvrdio da je imao detaljniji MRI pregled, prenosi BBC.

Tramp (79) je najstariji predsednik koji je ikada inaugurisan u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, a njegovo zdravstveno stanje i godine sve su češće predmet javne pažnje, navodi britanska medijska kuća.

Foto: Alex Brandon/AP

On je negirao tvrdnje da ima problema sa sluhom ili da je zaspao u Beloj kući.

List navodi da je Tramp "pokazao iritaciju zbog javne debate o svom zdravlju".

"Hajde da opet pričamo o zdravlju, po 25. put", rekao je predsednikSAD na početku, kako je list naveo, "neplaniranog telefonskog razgovora", dok su novine pripremale tekst o njegovom zdravstvenom stanju.

Tramp je kazao da već 25 godina uzima veće doze aspirina od preporučenih, iako je priznao da mu to izaziva lakše pojavljivanje modrica.

"Kažu da je aspirin dobar za razređivanje krvi, a ja ne želim da mi gusta krv teče kroz srce", rekao je Tramp.

On dnevno uzima 325 miligrama aspirina, umesto doze od 81 miligram koju lekari preporučuju.

"Oni bi radije hteli da uzimam manju dozu", rekao je Tramp i dodao da ne želi da menja naviku posle toliko godina jer je pomalo sujeveran.

Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Predsednik SAD je rekao da i dalje ne voli bilo kakav oblik redovnog vežbanja, osim golfa.

"Jednostavno mi se ne sviđa. Dosadno je. Da hodam ili trčim na traci satima, kao što neki rade, to nije za mene", rekao je Tramp.

On je ponovio da nije zaspao tokom sastanaka, navodeći da je ponekad zatvarao oči jer ga to opušta.

Kada je reč o modricama na rukama vidljivim na pojedinim fotografijama, rekao je da sada nosi šminku za takve situacije.

"Imam šminku koja se lako nanosi, treba oko 10 sekundi", kazao je on.

Tramp je naveo da nema problema sa sluhom i dodao da su fotografije na kojima izgleda kao da spava ponekad nastale u trenutku kada trepće.

"Nekad me slikaju kada trepnem. I uhvate me baš tada", istakao je Tramp.