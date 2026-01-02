Slušaj vest

Zemljotres magnitude 6,5 stepeni Rihtera zabeležen je danas u 14:58 časova, na području Meksika.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 17.107 i dužine -99.212.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaJAK ZEMLJOTRES POGODIO MEKSIKO: Potres od 5,7 stepeni po Rihteru prodrmao zemlju
meksiko.jpg
PlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO MEKSIKO: Potres jačine 6,4 Rihtera
zemljotres.jpg