Nema izveštaja o materijalnoj šteti
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO MEKSIKO: Potres od 6,5 stepeni Rihtera, nema podataka o povređenima (VIDEO)
Zemljotres magnitude 6,5 stepeni Rihtera zabeležen je danas u 14:58 časova, na području Meksika.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 17.107 i dužine -99.212.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Kurir.rs/Agencije
