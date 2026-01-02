Slušaj vest

Državljanin Srbije povređen je na proslavi u kafiću u Horliju na obali Crnog mora, u Rusiji, koji su ukrajinske snage napale u novogodišnjoj noći, saopštio je regionalni guverner Vladimir Saldo.

"Srpski državljanin je bio je među onima koji su slavili Novu godinu u kafiću u Horliju, koji su ukrajinski dronovi pogodili u novogodišnjoj noći", izjavio je Saldo.

On je naveo da su gosti u kafiću uglavnom bili lokalni stanovnici ali da još nije utvrđen identitet svih posetilaca.

"Mogu da kažem da je među gostima bio i jedan Srbin. Medicinari su mi rekli kada je otišao u bolnicu Skadovsk. Imao je lakše rane od gelera, a ima i srpski pasoš", rekao je Saldo u emisiji "Solovjov uživo", prenosi RIA Novosti.

Portparolka ruskog Istražnog komiteta Svetlana Petrenko izjavila je danas da je 28 ljudi, uključujući dvoje maloletnika, poginulo u terorističkom napadu ukrajinskih oružanih snaga u selu Horli u Hersonskoj oblasti.

Prema podacima Ruskog istražnog komiteta 31 osoba, uključujući petoro dece, prebačena je u bolnice sa povredama različite težine.

Saldo je u četvrtak saopštio da su ukrajinske oružane snage izvele ciljani napad dronom na lokaciju gde su civili slavili Novu godinu - kafić i hotel na obali Crnog mora u Horliju.