Premijer Izraela Benjamin Netanijahu izjavio je da Iran pokušava da obnovi raketne i nuklearne kapacitete koji su oštećeni tokom rata u junu ove godine.

"Znatno smo ih unazadili u obe oblasti, ali da, pokušaće da obnove raketne i nuklearne kapacitete. Mislim da je sa Iranom pravo pitanje to što bi trebalo da prihvate činjenicu da ne bi trebalo da imaju kapacitet za nuklearno obogaćivanje", rekao je Netanijahu u intervjuu za američki Foks njuz.

Prema njegovim rečima, Teheran bi trebalo da iznese sav materijal koji su već obogatili, to jest, da ga iznesu iz Irana i da sprovedu inspekcije.

izrael iran2.jpg
Foto: Shutterstock

"Ne tražimo eskalaciju, nadam se da i oni neće, ali ako to hoće, sve je moguće", dodao je premijer Izraela.

Govoreći o Hamasu, Netanijahu je rekao da palestinski militantni pokret mora da preda sve svoje puške i tunelsku infrastrukturu kako bi mirovni plan Vašingtona za Gazu napredovao.

"Hamas se obavezao da će se razoružati, ali odbija da to učini", naveo je Netanijahu.

Premijer Izraela je dodao da Hamas još uvek ima oko 20.000 ljudi sa kalašnjikovima, koje "periodično koriste za pogubljenje svakoga ko ne želi nastavak njihove tiranije".

Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

"Ukupno imaju 60.000 pušaka AK. To je ono što znači razoružanje. Moraju uzeti sve te puške, oduzeti im ih i razbiti te terorističke tunele koje imaju. Još uvek postoje stotine kilometara terorističkih tunela. Hamas odbija da to uradi", kaže on.

Na pitanje da li veruje da se druga faza plana za Gazu može postići čak i ako Hamas nije spreman da se razoruža, Netanjahu je rekao da misli da se mora pružiti šansa.

"Postoji pokušaj da se dovedu međunarodne snage. Za sada, to nije urodilo plodom, ali daćemo šansu. Jer ako se može uraditi na lakši način, u redu. A ako ne, uradiće se na drugi način", zaključio je premijer Izraela.

Kurir.rs/Foks njuz/Agencije

