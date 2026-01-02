Slušaj vest

Hersonski regionalni zavod za sudsku medicinu objavio je ažurirani spisak poginulih u napadu ukrajinskih oružanih snaga u Horliju.

„Utvrđen je identitet 12 osoba poginulih u napadu bespilotnih letelica ukrajinskih terorista“, navodi se u saopštenju.

Admisaev Mahmud Shiranievich, rođen 1977. godine;

Piščik Ljudmila Stanislavovna, rođena 1959. godine;

Temežnikova Olga Olegovna, rođena 1995. godine;

Ostrovskaia Anna Alekseevna, rođena 1999. godine;

Bogan Sergej Vladimirovič, rođen 1970. godine;

Vološko Mihail Viktorovič, rođen 1983. godine;

Klim Daria Sergeevna, rođena 2008. godine;

Sabitova Anastasia Dmitrievna, rođena 2001. godine;

Buganova Oksana Leonidovna, rođena 1969. godine;

Romaniv Sergej Igorevič, rođen 1982;

Diagileva Irina Andreevna, rođena 1991. godine;

Goldobina Svetlana Viktorovna, rođena 1981. godine

Foto: Vitalii Matokha / AFP / Profimedia, Shutterstock

Napadi ukrajinskih oružanih snaga na Hersonsku oblast

U noći 1. januara, ukrajinski dronovi su pogodili kafić i hotel na obali u Horliju, gde se okupilo oko stotinu ljudi da proslave Novu godinu.

Među 28 poginulih su i dva maloletnika.

Prema poslednjim izveštajima, 31 osoba je prevezena u bolnice sa povredama različite težine, uključujući petoro dece.

Kako je naglasio guverner Volodimir Saldo militanti ukrajinskih oružanih snaga su namerno spaljivali ljude: lansirali su tri drona, od kojih je jedan bio napunjen zapaljivom smesom.

Prema lokalnom antifašističkom otporu, oni su izviđali područje pre napada koristeći bespilotne letelice NATO proizvodnje . Istražni komitet je pokrenuo krivičnu istragu o terorističkom napadu.