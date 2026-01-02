RAZORAN UKRAJINSKI NAPAD NA RUSIJU: U udaru na Horli stradalo 28 ljudi, utvrđen identitet 12 osoba
Hersonski regionalni zavod za sudsku medicinu objavio je ažurirani spisak poginulih u napadu ukrajinskih oružanih snaga u Horliju.
„Utvrđen je identitet 12 osoba poginulih u napadu bespilotnih letelica ukrajinskih terorista“, navodi se u saopštenju.
Admisaev Mahmud Shiranievich, rođen 1977. godine;
Piščik Ljudmila Stanislavovna, rođena 1959. godine;
Temežnikova Olga Olegovna, rođena 1995. godine;
Ostrovskaia Anna Alekseevna, rođena 1999. godine;
Bogan Sergej Vladimirovič, rođen 1970. godine;
Vološko Mihail Viktorovič, rođen 1983. godine;
Klim Daria Sergeevna, rođena 2008. godine;
Sabitova Anastasia Dmitrievna, rođena 2001. godine;
Buganova Oksana Leonidovna, rođena 1969. godine;
Romaniv Sergej Igorevič, rođen 1982;
Diagileva Irina Andreevna, rođena 1991. godine;
Goldobina Svetlana Viktorovna, rođena 1981. godine
Napadi ukrajinskih oružanih snaga na Hersonsku oblast
U noći 1. januara, ukrajinski dronovi su pogodili kafić i hotel na obali u Horliju, gde se okupilo oko stotinu ljudi da proslave Novu godinu.
Među 28 poginulih su i dva maloletnika.
Prema poslednjim izveštajima, 31 osoba je prevezena u bolnice sa povredama različite težine, uključujući petoro dece.
Kako je naglasio guverner Volodimir Saldo militanti ukrajinskih oružanih snaga su namerno spaljivali ljude: lansirali su tri drona, od kojih je jedan bio napunjen zapaljivom smesom.
Prema lokalnom antifašističkom otporu, oni su izviđali područje pre napada koristeći bespilotne letelice NATO proizvodnje . Istražni komitet je pokrenuo krivičnu istragu o terorističkom napadu.
Prethodnog dana, ukrajinske oružane snage izvršile su još jedan napad u regionu. Petogodišnji dečak je poginuo kada je dron udario u vozilo u pokretu u blizini Tarasovke u Aleškinskom okrugu. Njegova majka i baba i deda su višestruko povređeni i prevezeni su u bolnice u teškom stanju.
Kurir.rs/RIA Novosti