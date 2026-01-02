Slušaj vest

Na društvenim mrežama osvanuo je novi snimak koji najbolje pokazuje kako je došlo do požara u baru smrti u luksuznom skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj.

Video simak su snimili mladi, gosti kluba i na njemu se vidi trenutak kada se zapalio plafon dok konobari nose boce šampanjca sa prskalicama.

Jedan od prisutnih mladića koji je bio najprisebniji pokušava da ugasi požar sa svojom majicom. Drugi viče: "Gori, gori".

Istovremeno nekoliko okupljenih se i dalje zabavlja i skače u ritmu muzike, dok više njih svojim mobilnim telefonima snima šta se dešava...

Ispod snimka koji je objavljen na Instagramu objavljeno je više komentara

"Ovo je dokaz da su pametni telefoni i društvene mreže izbrisali svest i znatno povećali neznanje mladih ljudi. Umesto da shvate pravu opasnost, radije su snimali scenu i razmišljali o objavljivanju na društvenim mrežama. Pusto smo prepušteni!", navodi se u jednom od komentara.

"Društvo koje razmišlja o tome koliko je važno objaviti video umesto da razmišlja o sopstvenoj bezbednosti i bezbednosti drugih", navodi se u drugoj poruci i dodaje:

"Da su pobegli umesto što prave loše video snimke, verovatno bi svi bili nepovređeni, ali u ovom svetu, prvo snimaš, a onda razmišljaš o spasavanju sopstvene kože. Kako tužno".