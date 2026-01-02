RUSI REAGOVALI NA IMENOVANJE BUDANOVA: "Kijev će biti još nepopustljiviji u pregovorima, jačanje uticaja Britanije"
Dolazak Kirila Budanova, bivšeg šefa Glavne obaveštajne uprave Ukrajine, u kabinet Vladimira Zelenskog učiniće Kijev još nepopustljivijim u potencijalnim pregovorima, a takođe će ojačati uticaj Velike Britanije u Ukrajini, rekao je za RIA Novosti Rodion Mirošnik, izaslanik ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima.
"Ova odluka o imenovanju dodatno će pogoršati nepopustljivost samog Zelenskog i njegovog okruženja u potencijalnim pregovorima. Ovo će ojačati uticaj britanske strane unutar njegovog okruženja, u suštini pooštravajući kontrolu Zelenskog ne samo preko njega lično već i preko njegovog okruženja, njegovog aparata i predsedničke kancelarije", rekao je Mirošnik.
Zelenski je danas imenovao Kirila Budanova za novog šefa svog kabineta. Prema njegovim rečima, Budanov će se na svojoj novoj poziciji fokusirati na bezbednosna pitanja, razvoj ukrajinskih odbrambenih snaga i bezbednosti, kao i na diplomatski tok pregovora.
Budanov je izjavio da će se njegov rad fokusirati na važna pitanja strateške bezbednosti.
"Moramo da nastavimo da radimo svoj deo posla - da pobedimo neprijatelja, branimo Ukrajinu i radimo na postizanju pravednog mira. Hajde da nastavimo da se zajedno borimo za slobodnu i bezbednu budućnost Ukrajine", rekao je Budanov.
Kurir.rs/RIA Novosti