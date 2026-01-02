Slušaj vest

Dolazak Kirila Budanova, bivšeg šefa Glavne obaveštajne uprave Ukrajine, u kabinet Vladimira Zelenskog učiniće Kijev još nepopustljivijim u potencijalnim pregovorima, a takođe će ojačati uticaj Velike Britanije u Ukrajini, rekao je za RIA Novosti Rodion Mirošnik, izaslanik ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima.

"Ova odluka o imenovanju dodatno će pogoršati nepopustljivost samog Zelenskog i njegovog okruženja u potencijalnim pregovorima. Ovo će ojačati uticaj britanske strane unutar njegovog okruženja, u suštini pooštravajući kontrolu Zelenskog ne samo preko njega lično već i preko njegovog okruženja, njegovog aparata i predsedničke kancelarije", rekao je Mirošnik.

Foto: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Zelenski je danas imenovao Kirila Budanova za novog šefa svog kabineta. Prema njegovim rečima, Budanov će se na svojoj novoj poziciji fokusirati na bezbednosna pitanja, razvoj ukrajinskih odbrambenih snaga i bezbednosti, kao i na diplomatski tok pregovora.

Budanov je izjavio da će se njegov rad fokusirati na važna pitanja strateške bezbednosti.

"Moramo da nastavimo da radimo svoj deo posla - da pobedimo neprijatelja, branimo Ukrajinu i radimo na postizanju pravednog mira. Hajde da nastavimo da se zajedno borimo za slobodnu i bezbednu budućnost Ukrajine", rekao je Budanov.