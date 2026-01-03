Slušaj vest

Finska je zabeležila svoju drugu najtopliju godinu u istoriji 2023. godine, sa temperaturama širom zemlje znatno iznad istorijskih proseka.

Prema podacima Finskog meteorološkog instituta, prosečna godišnja temperatura u zemlji dostigla je 4,5 stepeni Celzijusa, što je oko 1,6 stepeni Celzijusa iznad dugoročnog proseka za referentni period 1991-2020.

Temperature znatno iznad proseka

Institut je saopštio da su prosečne godišnje temperature u većem delu Finske bile jedan do dva stepena Celzijusa iznad normale.

Prosečne godišnje temperature kretale su se od oko osam stepeni Celzijusa u jugozapadnom arhipelagu do oko nula stepeni Celzijusa u severozapadnom delu Laponije, pokazali su podaci.

Većina mernih stanica zabeležila je drugu najvišu prosečnu temperaturu u istoriji merenja, odmah iza rekordne 2020. godine.

Najviša temperatura tokom godine, 32,6 stepeni Celzijusa, zabeležena je u Ouluu, dok je najniža, minus 39,6 stepeni Celzijusa, izmerena u Savukoskiju.

Kurir.rs/Yle, Indeks

Ne propustitePlanetaFINSKA I ESTONIJA ISTRAŽUJU OŠTEĆENJE PODVODNOG TELEKOMUNIKACIONOG KABLA U FINSKOM ZALIVU: "Spremni za bezbednosne izazove različitih vrsta"
shutterstock_2194750091.jpg
ZanimljivostiOva zemlja je već osmu godinu zaredom proglašena najsrećnijom na svetu: Svi misle da je tajna u velikim stvarima i luksuzu, a istina je potpuno suprotna
finska helsinki profimedia-1060946402.jpg
PlanetaPRVE ŽRTVE SNEŽNE OLUJE U SKANDINAVIJI: Desetine hiljada ljudi ostalo bez struje, očekuje se teška noć
w-56666039.jpg
PlanetaSNAŽNA OLUJA POGODILA SKANDINAVIJU: Bez struje desetine hiljada ljudi, situacija se pogoršava! "Napunite telefone, spremite vodu i šibice"! (VIDEO, FOTO)
sneg.jpg