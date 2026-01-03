FINSKA ZABELEŽILA DRUGU NAJTOPLIJU GODINU U ISTORIJI Temperature znatno iznad proseka
Finska je zabeležila svoju drugu najtopliju godinu u istoriji 2023. godine, sa temperaturama širom zemlje znatno iznad istorijskih proseka.
Prema podacima Finskog meteorološkog instituta, prosečna godišnja temperatura u zemlji dostigla je 4,5 stepeni Celzijusa, što je oko 1,6 stepeni Celzijusa iznad dugoročnog proseka za referentni period 1991-2020.
Temperature znatno iznad proseka
Institut je saopštio da su prosečne godišnje temperature u većem delu Finske bile jedan do dva stepena Celzijusa iznad normale.
Prosečne godišnje temperature kretale su se od oko osam stepeni Celzijusa u jugozapadnom arhipelagu do oko nula stepeni Celzijusa u severozapadnom delu Laponije, pokazali su podaci.
Većina mernih stanica zabeležila je drugu najvišu prosečnu temperaturu u istoriji merenja, odmah iza rekordne 2020. godine.
Najviša temperatura tokom godine, 32,6 stepeni Celzijusa, zabeležena je u Ouluu, dok je najniža, minus 39,6 stepeni Celzijusa, izmerena u Savukoskiju.
Kurir.rs/Yle, Indeks