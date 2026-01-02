Slušaj vest

Ukrajinski ipredsednik Volodimir Zelenski imenovao je Olega Ivaščenka, koji je bio na čelu Spoljne obaveštajne službe (SVR), za novog šefa Glavne obaveštajne uprave (GUR).

"Od danas, Oleg Ivaščenko će nastaviti da služi našoj zemlji i obavlja zadatke ograničavanja ruskog vojnog potencijala na pozicijama ukrajinske vojne obaveštajne službe", napisao je Zelenski na svom Telegram kanalu, prenosi Unian.

Zelenski je napomenuo da je sa njim održao sastanak tokom kojeg je Ivaščenko izvestio o opštoj situaciji u Ukrajini i aktuelnim pretnjama.

"Nastavićemo da se fokusiramo na smanjenje ekonomskog potencijala Rusije: što manje agresor zarađuje, to će biti više mogućnosti za diplomatiju. To se posebno odnosi na izvoz ruske nafte, koji će biti ograničen i po nižoj ceni.

Foto: Printskrin Youtube

Sličan pristup imamo i u vezi sa ruskom vojnom proizvodnjom - što više prekidamo veze agresora sa svetom i njegovim šemama za kršenje sankcija, to je veći potencijal za napore da se okonča rat. Zahvalan sam SVR-u na radu u ovoj oblasti i na informacijama koje pruža", dodao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je danas prethodnoimenovao Kirila Budanova za novog šefa svog Kabineta.

Prema njegovim rečima, Budanov će se na svojoj novoj poziciji fokusirati na bezbednosna pitanja, razvoj ukrajinskih odbrambenih snaga i bezbednosti, kao i na diplomatski tok pregovora.

Budanov je izjavio da će se njegov rad fokusirati na kritično važna pitanja strateške bezbednosti.

"Moramo da nastavimo da radimo svoj deo posla - da pobedimo neprijatelja, branimo Ukrajinu i radimo na postizanju pravednog mira. Hajde da nastavimo da se zajedno borimo za slobodnu i bezbednu budućnost Ukrajine!", dodao je Budanov.