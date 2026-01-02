Slušaj vest

Mladić koji je ostao zarobljen u zapaljenom skijaškom baru smrti u Švajcarskoj čudesno je preživeo pošto je seo sa krstom u ruci dok se plamen širio oko njega tokom smrtonosnog požara u kome je prema poslednjim podacima poginulo 47, dok je povređeno 115 osoba, od kojih je 80 u kritičnom stanju.

Svedok čuda u paklu Kran Montane, Leticija Plas izjavila je da mladić nije mogao da pobegne jer se požar pojačavao, a izlazi su postali nedostupni.

Pošto nije bilo izlaza, seo je unutar objekta i držao krst dok je vatra nastavila da gori. Plamen je bio svuda oko njega, ali ga nije zahvatio, preneo je Daily Mail.

"Jedan moj prijatelj nije mogao da izađe i samo je seo i držao krst u ruci", rekla je Leticija Plas i nastavila:

"Preživeo je, hvala Bogu. Uspeo je da izađe i razbio je prozor kako bi pobegao. I vatra ga je jednostavno zaobišla. Vatra ga jednostavno nije dotakla. Samo želim da zahvalim Gospodu što me je spasao, i samo želim da ga zamolim da spase moje prijatelje koji se vode kao nestali, jer je užasno, jer mi nedostaju", dodala je ona plačnim glasom.

"Ne želim da izgubim još ljudi, jer sam već izgubila ljude i još uvek tragamo, i ne želim da(gubim ljude. Jer sam bila toliko uplašena, uplašena za sebe, uplašena za svoje prijatelje, uplašena za sve unutra. Imam prijatelje u bolnici, imam prijatelje svuda".

Požar, koji je za samo nekoliko minuta zahvatio zatvoreni podrumski prostor, odneo je desetine života dok su uspaničeni posetioci kluba očajnički pokušavali da stignu do izlaza.