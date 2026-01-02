Slušaj vest

Američki Federalni istražni biro (FBI) saopštio je da je u novogodišnjoj noći sprečen potencijalni teroristički napad u Severnoj Karolini.

Terenska kancelarija FBI u Šarlotu, u američkoj saveznoj državi Severna Karolina, objavila je na društvenim mrežama da je potencijalni napad, koji je sprečen, bio "direktno inspirisan" Islamskom državom, prenosi CBS.

Saopštenje FBI dolazi manje od tri nedelje nakon što su zvaničnici u južnoj Kaliforniji optužili četiri člana krajnje levičarske antivladine grupe za navodno planiranje serije bombaških napada u novogodišnjoj noći.

Direktor FBI Kaš Patel takođe se oglasio na društvenim mrežama, zahvalivši partnerima na saradnji.

"Hvala našim sjajnim partnerima što su radili s nama i nesumnjivo spasili živote", napisao je Patel.

Kurir.rs/ CBS

