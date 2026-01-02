Slušaj vest

Finska će morati da plati za svoju gadnu rusofobiju, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev reagujući na izjavu finskog predsednika Aleksandra Stuba, koji je rekao da na neće svi na Zapadu biti srećni zbog mirovnog sporazuma sa Rusijom po pitanju sukoba u Ukrajini.

"Neki momak po imenu Stub kaže da su odnosi Finske i Rusije zauvek promenjeni. Slažem se. I ja se nadam tome. Stub priča, a njegovi građani plaćaju račune", rekao je Medvedev komentarišući novogodišnji govor Stuba.

Aleksandar Stub Foto: KIMMO BRANDT/COMPIC

Finski predsednik je tokom novogodišnjeg obraćanja takođe istakao da je mir u Ukrajini bliži nego ikad i da će Finska učiniti "sve što je moguće da obezbedi očuvanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine". Ipak, on nije pokazao optimizam po pitanju odnosa Finske i Rusije.

"Odnosi sa Rusijom su se zauvek promenili", poručio je Stub.