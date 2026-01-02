Slušaj vest

Finska će morati da plati za svoju gadnu rusofobiju, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev reagujući na izjavu finskog predsednika Aleksandra Stuba, koji je rekao da na neće svi na Zapadu biti srećni zbog mirovnog sporazuma sa Rusijom po pitanju sukoba u Ukrajini.

"Neki momak po imenu Stub kaže da su odnosi Finske i Rusije zauvek promenjeni. Slažem se. I ja se nadam tome. Stub priča, a njegovi građani plaćaju račune", rekao je Medvedev komentarišući novogodišnji govor Stuba.

xxx01 EPA Kimmo Brandt.jpg
Aleksandar Stub Foto: KIMMO BRANDT/COMPIC

Finski predsednik je tokom novogodišnjeg obraćanja takođe istakao da je mir u Ukrajini bliži nego ikad i da će Finska učiniti "sve što je moguće da obezbedi očuvanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine". Ipak, on nije pokazao optimizam po pitanju odnosa Finske i Rusije.

"Odnosi sa Rusijom su se zauvek promenili", poručio je Stub.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlaneta"POSTALE STE METE ZA NAŠE NUKLEARNE UDARE": Dmitrij Medvedev zapretio članicama NATO!
Dmitrij Medvedev.jpg
PlanetaMEDVEDEV IZNENAĐEN IZJAVAMA EVROPSKIH ZVANIČNIKA: "Jesu li se konačno otreznili ili su božićni praznici već počeli?"
Dmitrij Medvedev.jpg
PlanetaAKO "LUDA EVROPA" OVO POKUŠA, IZBIĆE RAT! Pretnja iz Rusije NIKAD OZBILJNIJA, hitno se oglasio Medvedev, najavio casus belli, OVO je crvena linija za Kremlj!
epa-med02-epa-yander-zamora.jpg
Planeta"KRVAVI KIJEVSKI KLOVN..." Medvedev brutalno reagovao posle novog poteza Zelenskog, pomenuo i njegovog osramoćenog prijatelja
collage.jpg
PlanetaPRŠTI SUKOB! Medvedev nazvao belgijskog ministra IMBECILOM: Franken odgovorio pesmom američke pevačice
Dmitrij Medvedev