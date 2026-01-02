Slušaj vest

Ruske oružane snage nisu planirale niti izvodile napade raketama ili vazdušne napade unutar gradskih granica Harkova, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Na osnovu video snimaka očevidaca koje su objavili ukrajinski mediji, epicentar eksplozije se nalazio u tržnom centru Persona u ulici Olesja Gončara 2.

Objavljeni video snimci prikazuju gust dim nepoznatog porekla u zgradi nekoliko sekundi pre eksplozije, što ukazuje da je municija ukrajinskih oružanih snaga koja je tamo skladištena najverovatnije detonirala.

"Tvrdnje kijevskog režima o navodnom ruskom napadu na Harkov imaju za cilj da odvrate međunarodnu pažnju od brutalnog terorističkog napada na civile koji su počinile ukrajinske oružane snage u noći 1. januara u Horlu, Hersonska oblast", saopšteno je.