Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski predložio je da aktuelni ministar za digitalnu transformaciju Mihailo Fedorov postane novi ministar odbrane Ukrajine.

"Predložio sam da Mihailo Fedorov postane novi ministar odbrane Ukrajine. Mihailo je duboko uključen u pitanja vezana za liniju dronova, veoma efikasno radi na digitalizaciji javnih usluga i procesa", rekao je Zelenski u večernjem obraćanju, prenosi Unian.

Prema njegovim rečima, uskoro će biti objavljeno imenovanje i novog šefa ukrajinske Spoljne obaveštajne službe.

"Danas je počelo značajno unutrašnje resetovanje, promene usmerene ka tome da Ukrajina bude otpornija... Prošle godine, državne institucije su pokazale i dobre rezultate koje treba ojačati i probleme koji se ne mogu preneti u novu godinu", dodao je Zelenski..

Zelenski je ranije potpisao ukaze o imenovanju Kirila Budanova za šefa Kancelarije predsednika, a Olega Ivaščenka za šefa Službe državne bezbednosti. Trenuto, funkciju ministra odbrane u ukrajini obavlja Rustem Umerov.