FINSKA POLICIJA UHAPSILA DVA ČLANA TERETNOG BRODA: Sumnja se da su umešani u oštećenje podvodnog kabla
Vlasti Finske uhapsile su dva člana posade jednog teretnog broda u vezi sa oštećenjem podvodnog telekomunikacionog kabla ispod Finskog zaliva koje je nastalo ove sedmice na potezu između Finske i Estonije, saopštila je policija. Oštećenje je otkriveno u sredu ujutro u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Estonije.
Kabl pripada finskom telekomunikacionom provajderu Eliza i smatra se delom kritične podvnodne infrastrukture.
Helinška policija je otvorila istragu po osnovu krivičnih dela nanošenja štete sa otežavajućim okolnostima i ometanja telekomunikacija sa otežavajućim okolnostima.
Zvaničnici su još dva člana posade broda stavili pod režim zabrane putovanja zbog istrage koja je u toku, saopštila je policija glavnog grada Finske. Ona nije rekla imaju li ti članovi posade činove, koji su ti činovi i njihove nacionalnosti, a nije saopštila ni druge detalje.
Brod se zove "Fitburg" i plovio je iz Rusije za Izrael pod zastavom Sent Vinsenta i Grenadina.
Na brodu je bilo 14 članova posade iz Rusije, Gruzije, Azerbejdžana i Kazahstana. Sve ih je privela finska policija.
Komesar finske policije je rekao ove sedmice da je brod satima vukao sidro po dnu kada je otkriven u finskoj ekslkluzivnoj ekonomskoj zoni i rekao je da istražitelji ne spekulišu o eventualnom uplivu državnog faktora u nanošenje štete podvodnom kablu.
Finski carinici su saopštili da su u brodu pronašli nedozvoljeni teret - strukturalni čelik iz Rusije koji je pod sankcijama EU.
