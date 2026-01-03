Slušaj vest

Vlasti Finske uhapsile su dva člana posade jednog teretnog broda u vezi sa oštećenjem podvodnog telekomunikacionog kabla ispod Finskog zaliva koje je nastalo ove sedmice na potezu između Finske i Estonije, saopštila je policija. Oštećenje je otkriveno u sredu ujutro u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Estonije.

Kabl pripada finskom telekomunikacionom provajderu Eliza i smatra se delom kritične podvnodne infrastrukture.

Helinška policija je otvorila istragu po osnovu krivičnih dela nanošenja štete sa otežavajućim okolnostima i ometanja telekomunikacija sa otežavajućim okolnostima.

Zvaničnici su još dva člana posade broda stavili pod režim zabrane putovanja zbog istrage koja je u toku, saopštila je policija glavnog grada Finske. Ona nije rekla imaju li ti članovi posade činove, koji su ti činovi i njihove nacionalnosti, a nije saopštila ni druge detalje.

Brod se zove "Fitburg" i plovio je iz Rusije za Izrael pod zastavom Sent Vinsenta i Grenadina.

Na brodu je bilo 14 članova posade iz Rusije, Gruzije, Azerbejdžana i Kazahstana. Sve ih je privela finska policija.

Komesar finske policije je rekao ove sedmice da je brod satima vukao sidro po dnu kada je otkriven u finskoj ekslkluzivnoj ekonomskoj zoni i rekao je da istražitelji ne spekulišu o eventualnom uplivu državnog faktora u nanošenje štete podvodnom kablu.

Finski carinici su saopštili da su u brodu pronašli nedozvoljeni teret - strukturalni čelik iz Rusije koji je pod sankcijama EU.