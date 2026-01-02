Slušaj vest

Administrator NASA Džared Isakman najavio je planove da pošalje američke astronaute na najduže svemirsko putovanje u američkoj istoriji i da leti na Mesec već 2026. godine.

- Ove godine, američki astronauti će napraviti najduže svemirsko putovanje u istoriji i vratiti se u svemir oko Meseca, napisao je Isakman na društvenoj platformi X.

Rekordno dug let će se poklopiti sa 250. godišnjicom osnivanja Sjedinjenih Država, koja obeležava potpisivanje Deklaracije o nezavisnosti 4. jula 1776. godine, pojasnio je Isakman.

Pre sletanja Artemisa III na Mesec 2027. godine, NASA planira da sprovede misiju preleta pod nazivom Artemis II, što će biti prva misija svemirske agencije sa posadom na Mesec u više od 50 godina. Desetodnevna misija, čije je lansiranje planirano za februar 2026. godine, nosiće četiri astronauta na svemirskoj letelici Orion za prelet Meseca i povratak na Zemlju.