U zemljotresu magnitude 6,5 stepeni Rihterove skale, koji je u petak pogodio južni i centralni Meksiko, poginule su najmanje dve osobe, saopštili su meksički zvaničnici.

Prema podacima meksičke nacionalne seizmološke agencije epicentar zemljotresa je bio u blizini grada San Markos u južnoj državi Gerero, blizu pacifičkog letovališta Akapulko, nakon čega je registrovano više od 500 naknadnih potresa, prenosi AP.

Državna agencija za civilnu zaštitu izvestila je o više klizišta oko Akapulka i na drugim autoputevima u državi, koje je izazvao zemljotres, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

Guvernerka Gerera, Evelin Salgado rekla je da je žena (50), koja je živela u maloj zajednici blizu epicentra zemljotresa, stradala u urušavanju njene kuće.

Gradonačelnica Meksiko Sitija, Klara Brugada, izjavila je da je jedna osoba preminula nakon što je doživela očiglednu medicinsku hitnu situaciju zbog zemljotresa, a zatim je pala tokom evakuacije iz zgrade.

Vlasti su saopštile da je bolnica u Čilpansingu, glavnom gradu savezne države Gerero, pretrpela velika strukturna oštećenja i da je nekoliko pacijenata evakuisano.