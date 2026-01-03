Slušaj vest

Ruske snage su 2. januara izvele raketni napad na stambeno naselje u gradu Harkovu, pri čemu su poginule dve osobe, a najmanje 19 je ranjeno, uključujući i šestomesečnu bebu, saopštile su regionalne vlasti.

Žrtve pronađene ispod ruševina

Telo trogodišnjeg dečaka izvučeno je iz ruševina uništene stambene zgrade nakon napada, izjavio je guverner Harkovske oblasti Oleh Sinehubov.

Kasnije je pronađeno i telo žene, za koju se, prema njegovim rečima, sumnja da je dečakova majka, koja je ranije vođena kao nestala. Operacije potrage i spasavanja i dalje su trajale na mestu napada u 3 sata ujutru po lokalnom vremenu.

16 povređenih hospitalizovano

Šesnaest povređenih je hospitalizovano, uključujući jednu ženu u teškom stanju, rekao je Sinehubov. Dodao je da beba nije zahtevala hospitalizaciju.

Ukupno je 28 ljudi zatražilo lekarsku pomoć nakon napada, među kojima je najmanje šest osoba imalo ozbiljne stresne reakcije, naveo je guverner.

Razaranje civilne infrastrukture

U napadu je potpuno uništena petospratna stambena zgrada i oštećena druga civilna infrastruktura, uključujući tržni centar i automobile, saopštile su lokalne vlasti. Oštećen je ulaz u još jednu četvorospratnu zgradu, kao i kontaktne mreže, semafori i električni vodovi.

- Zgrada je u potpunosti uništena tokom udara, a izbio je i požar - napisao je Sinehubov na Telegramu.

Moguće nove žrtve

Prema rečima guvernera, moguće je da se ispod ruševina i dalje nalaze ljudi. Preliminarne informacije ukazuju na to da su ruske snage u popodnevnom napadu upotrebile dve rakete, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Reakcija Zelenskog

- Nažalost, ovako Rusi postupaju prema životu i ljudima - nastavljaju sa ubistvima, uprkos svim naporima sveta, a pre svega Sjedinjenih Država, u diplomatskom procesu. Samo Rusija ne želi da se ovaj rat završi i svakog dana čini sve kako bi se rat nastavio - napisao je Zelenski na Telegramu nakon napada.

Širi kontekst napada na Harkov

Napad 2. januara usledio je dan nakon što su ruske trupe gađale Feldman Eko-park kod Harkova kliznom bombom. Oleksandr Feldman, ukrajinski poslanik i osnivač eko-parka, izjavio je da je na desetine životinja ubijeno ili ranjeno.