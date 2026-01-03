Slušaj vest

Stub dima, zvuci aviona i snažne detonacije viđeni su i čuli su se u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, u ranim jutarnjim satima u subotu, prema svedočenjima očevidaca agencije Rojters. Južni deo grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u više navrata je obećavao kopnene vojne operacije u Venecueli, u okviru napora da se izvrši pritisak na predsednika Nikolasa Madura da napusti funkciju.

Ti napori uključuju proširene sankcije, pojačano američko vojno prisustvo u regionu, kao i više od dvadeset vazdušnih i pomorskih udara na plovila za koja se sumnja da su umešana u krijumčarenje droge u Tihom okeanu i Karipskom moru.

Na društvenim mrežama su objavljeni snimci koji ukazuju na to da je u pitanju verovatno napad američke vojske na Venecuelu.

Mogu se videti letelice u niskom letu. Stubovi dima se dižu iz više delova glavnog grada Venecuele. Ljudi beže na ulicama.