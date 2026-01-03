SNAŽNE EKSPLOZIJE U GLAVNOM GRADU VENECUELE! Karakas nadleću američki avioni i helikopteri! Gađane kasarne venecuelanske vojske! Objavljeni snimci (VIDEO)
Stub dima, zvuci aviona i snažne detonacije viđeni su i čuli su se u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, u ranim jutarnjim satima u subotu, prema svedočenjima očevidaca agencije Rojters. Južni deo grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u više navrata je obećavao kopnene vojne operacije u Venecueli, u okviru napora da se izvrši pritisak na predsednika Nikolasa Madura da napusti funkciju.
Ti napori uključuju proširene sankcije, pojačano američko vojno prisustvo u regionu, kao i više od dvadeset vazdušnih i pomorskih udara na plovila za koja se sumnja da su umešana u krijumčarenje droge u Tihom okeanu i Karipskom moru.
Na društvenim mrežama su objavljeni snimci koji ukazuju na to da je u pitanju verovatno napad američke vojske na Venecuelu.
Mogu se videti letelice u niskom letu. Stubovi dima se dižu iz više delova glavnog grada Venecuele. Ljudi beže na ulicama.
Na nekim kanalima piše da su u pitanju avioni i helikopteri CH-47. Navodno je pogođeno i skladište municije ili kasarna.