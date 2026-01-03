Slušaj vest

Rano jutros serija eksplozija zatresla je Karakas, a meta su bile vojne baze i objekti širom glavnog grada.

Ko je Nikolas Maduro?

Nikolas Maduro Moros rođen je 23. novembra 1962. godine. Član Ujedinjene socijalističke partije (PSUV), prethodno je bio 24. potpredsednik pod predsednikom Ugom Čavezom od 2012. do 2013. godine, a bio je i ministar spoljnih poslova od 2006. do 2012. godine.

Nikolas Maduro je počeo radni vek kao vozač autobusa, nakon čega je postao sindikalni lider. Izabran je u Narodnu skupštinu 2000. godine.

Bio je imenovan na brojne pozicije pod predsednikom Ugom Čavezom, obavljajući funkciju predsednika Narodne skupštine od 2005. do 2006. godine, ministra spoljnih poslova od 2006. do 2012. godine i potpredsednika od 2012. do 2013. godine.

Nakon smrti Uga Čaveza, Maduro je preuzeo predsedničku funkciju.

Vanredni predsednički izbori održani su 14. aprila 2013. godine, gde je Maduro proglašen pobednikom sa 50,62% glasova kao kandidat Ujedinjene socijalističke partije Venecuele. On vlada Venecuelom dekretom od 2015. godine, koristeći ovlašćenja koja mu je dala vladajuća stranka.

Zemlju su u tom periodu potresali protesti, pre svega zbog nestašica.

20. maja 2018. godine, Maduro je ponovo pobedio na predsedničkim izborima i položio je zakletvu 10. januara 2019. godine.

Predsednik Narodne skupštine, Huan Gvaido, proglasio se za privremenog predsednika 23. januara 2019. godine - što je pokrenulo krizu koja je trajala skoro četiri godine i podelila međunarodnu zajednicu.

Godine 2024, Maduro se kandidovao za treći mandat na izborima i proglasio je pobedu, što je Venecuelu uvuklo u još jednu političku krizu. Opozicija je tvrdila da je njihov kandidat, Edmundo Gonzalez, osvojio najviše glasova.

Maduro je položio zakletvu za svoj treći mandat 10. januara 2025. godine. Dana 24. novembra 2025. godine, Sjedinjene Države su ga označile kao člana terorističke organizacije.

Američki pritisci rezultirali su današnjom otmicom Madura i njegove žene i odvođenjem u Ameriku.

Nikolas Maduro se ženio dva puta

Maduro je odrastao kao rimokatolik. Godine 2012, Njujork tajms je objavio da je bio sledbenik indijskog hinduističkog gurua Satje Sai Babe i da je prethodno posetio gurua u Indiji 2005. godine. U intervjuu iz 2013. godine izjavio je da su njegovi baba i deda bili Jevreji, sefardskog mavarskog porekla, i da su prešli na katolicizam u Venecueli.

Maduro je se ženio dva puta. Njegov prvi brak bio je sa Adrijanom Gerom Angulo, sa kojom ima jedinog sina, Nikolasa Madura Geru poznatog i kao "Nikolasito", koji je bio imenovan na nekoliko visokih vladinih pozicija, šefa Specijalnog inspektora predsedništva, šefa Nacionalne filmske škole i mesto u Narodnoj skupštini.

U julu 2013. godine oženio se Silijom Flores, advokaticom i političarom koja ga je zamenila na mestu predsednika Narodne skupštine u avgustu 2006. godine, kada je on podneo ostavku da bi postao ministar spoljnih poslova, postavši prva žena koja je obavljala funkciju predsednika Narodne skupštine.

Njih dvoje su bili u vezi od 1990-ih, kada je Flores bila advokat Uga Čaveza nakon pokušaja državnog udara u Venecueli 1992. godine i venčali su se nakon što je Maduro postao predsednik. Iako nemaju zajedničke dece, Maduro ima troje pastorčadi iz prvog braka svoje supruge sa Valterom Ramonom Gavidijom: Valtera Džejkoba, Josvela i Josera.

Maduro obožava muziku Džona Lenona i njegove kampanje za mir i ljubav. Maduro je rekao da je inspirisan muzikom i kontrakulturom 1960-ih i 70-ih, pominjući i Roberta Planta i Led Cepelin.

Trampovo oglašavanje o otmici Madura

Podsećamo, predsednik SAD Donald Tramp oglasio se nakon što je serija eksplozija potresla Venecuelu i potvrdio da su SAD izvele napade.