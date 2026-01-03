Slušaj vest

Američke snage su rano jutros oko dva i tri sata izvele snažne udare na strateške tačke širom Venecuele. Najviše je napadom pogođen glavni grad Karakas. Pogođeni su Fuerte (Fort) Tiuna - glavna vojna baza u Karakasu, La Karlota - glavna vazduhoplovna baza u Karakasu, El Volkan - antena za signal kao i luka La Gvaira - morska luka na karipskoj obali.

Američka vojska je izvela udare borbenim avionima i jurišnim helikopterima po ključnim ciljevima u i oko Karakasa, a prema poslednjim informacijama koje je na mreži Truth Social objavio američki predsednik Donald Tramp, u ovoj brzoj akciji je uhvaćen i zarobljen predsednik Venecuele, Nikolas Maduro i izveden iz zemlje zajedno sa svojom suprugom.

Pojavile su se spekulacije i o sudbini ministra odbrane Venecuele - Vladimira Padrina Lopeza. On se odmah nakon napada oglasio i obratio venecuelanskom narodu i rekao da je u pitanju agresija protiv njegovog naroda i kršenje međunarodnog prava. 

Osudio je napad i izjavio da je venecuelanski narod bio meta najkriminalnije vojne agresije od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Potom je javljeno da je ubijen u napadu, a onda su se pojavili i demanti da je likvidiran.

Bilo kako bilo, američka vojska je izvela munjevitu akciju unutar teritorije Venecuele o čemu svedoče brojni snimci, a posebno je upečatljiv onaj na kojem se vidi jurišni helikopter "apač" kako puca na venecuelansku vojnu bazu.

Američki vojni helikopteri "apač" izveli su intenzivne napade i naneli ogromnu štetu vojnoj bazi Fort Tiuna u glavnom gradu Venecuele, Karakasu. Objavljen je i snimak napada.

(Kurir.rs/V.M.)

