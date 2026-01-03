Slušaj vest

Na sajtu Stejt departmenta objavljeno je upozorenje građanima SAD koji borave u Venecueli da ostanu u skloništima.

Vlada Venecuele proglasila je vanredno stanje i savetovala je građane da se sklone sa ulica.

"Maduro je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i izveden iz zemlje. Ova operacija je izvedena u saradnji sa američkim snagama reda", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Predsednik SAD najavio je i da će danas u Mar-a-Lagu održati konferenciju za medije u 11 časova po lokalnom vremenu, što je 17 časova po srednjoevropskom vremenu.

Šta su Delta snage?

Prvi operativni odred specijalnih snaga - Delta, takođe poznat kao Delta Fors, je specijalna operativna jedinica Vojske Sjedinjenih Država pod operativnom kontrolom JSOC.

Misije jedinice prvenstveno uključuju borbu protiv terorizma, spasavanje talaca, direktne akcije i specijalno izviđanje, često protiv ciljeva visokog značaja.

Delta Fors, zajedno sa Obaveštajnom podrškom i njenim pandanima iz Mornarice i Vazduhoplovstva, DEVGRU (SEAL Team 6) i 24. eskadrilom specijalnih taktika, su jedinice prvog nivoa američke vojske koje su zadužene za obavljanje najsloženijih, najtajnijih i najopasnijih misija koje naređuju predsednik Sjedinjenih Država i ministar odbrane.

Većina operativaca Delta snaga i članova borbene podrške bira se iz 75. rendžerskog puka Komande za specijalne operacije vojske i Specijalnih snaga Vojske SAD, mada je izbor otvoren i za druge jedinice za specijalne operacije i konvencionalne jedinice širom vojske i drugih vojnih grana.

Hvatali Norijegu, ubili Al-Bagdadija

Većina operacija koje izvode Delte je poverljiva, ali neki detalji su postali javno poznati. Za službu tokom invazije Sjedinjenih Država na Grenadu, Delta je nagrađena više puta.

Jedinica je nagrađena i za spasavanja talaca iz zatvora Modelo i hvatanja Manuela Norijege u decembru 1989. tokom operacije "Pravedni uzrok" u Panami.

Manuel Norijega Foto: Screnshot

Takođe su bili uključeni u operacije u Somaliji, Avganistanu i Iraku.