Zapanjujući napad i hapšenje aktuelnog predsednika Nikolasa Madura usledili su nakon višemesečne intenzivne kampanje pritiska SAD na Venecuelu. Od septembra, američka mornarica je okupila ogromnu flotu kod venecuelanske obale i izvela vazdušne napade na navodne brodove za trgovinu drogom na Karibima i Pacifiku i zaplenila venecuelanske tankere za naftu.

Najmanje 110 ljudi je poginulo u napadima na brodove, što grupe za ljudska prava nazivaju ratnim zločinima.

Venecuelanski zvaničnici optužili su SAD da pokušavaju da zauzmu rezerve nafte. Venecuela ima najveće rezerve crnog zlata na svetu.

Bombardovanje Venecuele i otmica Madura su ozbiljna i dramatična eskalacija američke kampanje protiv te latinoameričke zemlje. Budućnost vladajućih struktura Venecuele ostaje neizvesna.

Kako je došlo do ove situacije?

Od kada je Donald Tramp počeo drugi mandat poveo je kampanju pritiska na venecuelanske vlasti. Optužio je Madura da stoji iza destabilizujućih aktivnosti u Americi, uključujući trgovinu drogom i ilegalnu imigraciju u SAD. U julu su SAD objavile nagradu od 50 miliona dolara za Madurovu glavu, optužujući ga da je jedan od najvećih narko-trgovaca na svetu.

Trampova administracija je proglasila venecuelanske bande poput "Tren de Aragua" terorističkim organizacijama i počela da izvodi vazdušne napade na navodne trgovce drogom u Karipskom moru. Ubrzo su SAD počele da zauzimaju venecuelanske tankere i da pojačavaju svoje vojno prisustvo u vodama koje okružuju ovu južnoameričku zemlju.

Tramp je otvoreno flertovao sa idejom promene režima u Venecueli. Krajem novembra, Tramp je dao Maduru ultimatum da se odrekne vlasti, nudeći mu bezbedan izlazak iz zemlje. Maduro je odbio ponudu, rekavši pristalicama u Venecueli da ne želi "ropski mir" i optužio je SAD da žele kontrolu nad naftnim rezervama njegove zemlje.

Kako je Trampova administracija pojačala pritisak, vlada u Karakasu je ponekad delovala zbunjeno. Maduro je više puta govorio da Venecuela ne želi rat sa SAD, u jednom trenutku je plesao pred venecuelanskim studentima uz stihove pesme "ne ratu, da miru" i imitirajući Trampov plesni pokret sa dve pesnice. U četvrtak, dva dana pre otmice, Maduro je u televizijskom intervjuu rekao da bi pozdravio američka ulaganja u naftni sektor zemlje.

Zašto su SAD i Venecuela u sukobu?

Odnosi između SAD i Venecuele su zategnuti otkako je Ugo Čavez postao predsednik 1999. godine. Socijalista i antiimperijalista, Čavez je razljutio SAD svojim protivljenjem invazijama na Avganistan i Irak, kao i savezima sa zemljama poput Kube i Irana. Odnosi su se dodatno pogoršali nakon što je Čavez optužio SAD da su podržale pokušaj puča 2002. godine.

Za mnoge u SAD, posebno među "jastrebovima" iz redova Republikanaca, socijalistička ideološka orijentacija venecuelanske vlade učinila ju je prirodnim protivnikom SAD.

Kako je Čavez konsolidovao vlast, kažnjavao političke protivnike i nacionalizovao veći deo privatnog sektora zemlje, SAD su osuđivale Venecuelu zbog lošeg stanja ljudskih prava. Uprkos povremenim otopljenjima u odnosima između dve zemlje tokom godina, odnosi su se nastavili pogoršavati, posebno nakon što je Maduro preuzeo vlast 2013. godine.

Pod Trampovom administracijom, SAD su prikazivale Madurovu vladu kao nelegitimnu, priznajući Huana Gvaida, predsednika parlamenta, za predsednika Venecuele 2019. godine.

U julu 2024. godine, Maduro je, prema pisanju Gardijana, pretrpeo poraz na predsedničkim izborima. Bajdenova administracija je priznala opozicionog kandidata Edmunda Gonzaleza kao pobednika. Detaljni podaci o glasanju koje je objavila opozicija pokazali su da je Gonzalez navodno pobedio na glasanju, ali je Maduro ostao na vlasti.

Početkom decembra, Trampova administracija objavila je ono što je nazvala "Trampovom posledicom", u kojoj se navodi da zapadna hemisfera mora biti pod političkom, ekonomskom, komercijalnom i vojnom kontrolom SAD. Kao deo nove Trampove doktrine, američka vojska može se koristiti za dobijanje pristupa energetskim i mineralnim resursima u tom području.

Ko je Nikolas Maduro i zašto su ga Amerikanci oteli?

Maduro je predsednik Venecuele od 2013. godine. Bivši vozač autobusa se uspinjao na lestvici za vreme Čavezovog mandata, radeći kao ministar spoljnih poslova pre nego što je postao predsednik zemlje nakon Čavezove smrti.

Tokom poslednjih meseci, Tramp je više puta pozivao na svrgavanje Madura, optužujući ga da šalje drogu i kriminalce u SAD – tvrdnja za koju stručnjaci kažu da nema dokaza.

Uprkos mesecima eskalacije retorike, hapšenje aktuelnog predsednika u subotu dogodilo se bez upozorenja, a venecuelanske vlasti su izgleda bile zatečene drskom operacijom.

Šta čeka Venecuelu?

Budućnost je neizvesna. Ministar odbrane Venecuele zakleo se da će nastaviti borbu i pozvao je građane da se ujedine kako bi se oduprli stranoj "invaziji", nazivajući otpor "borbom za slobodu".

Iako je Maduro zarobljen, institucije i vojska Venecuele se čine netaknutim. Nije jasno da li je napad na Venecuelu u subotu bio početak šireg sukoba ili jednokratna operacija. Lideri venecuelanske opozicije, među kojima je glavna dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado, pozvali su Trampa da pomogne u podršci ustanku u zemlji.

SAD su u prošlosti sprovodile ratne vežbe kako bi simulirale scenario u kojem je venecuelansko rukovodstvo "obezglavljeno". Simulacije su predviđale dugotrajan haos, sa izbeglicama koje izlaze iz Venecuele i rivalskim grupama koje se bore jedna protiv druge za kontrolu nad zemljom.