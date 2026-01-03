Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države izvršile su kopneni napad na Venecuelu, zarobivši predsednika Nikolasa Madura.

Napad se navodno dogodio ubrzo pošto se Maduro sastao sa specijalnim izaslanikom koga je poslao kineski predsednik Si Đinping.

Posle Trampove objave "rata protiv droge", SAD su pojačale vojni pritisak na Madura, dok su se Kina i Rusija usprotivile ovim akcijama preko Ujedinjenih nacija.

Operacijom je navodno rukovodio Tramp iz Mar-a-Laga na Floridi i očekuje se da će značajno uticati na odnose SAD i Kine.

Eskalacija odnosa Amerike i Kine

Prema lokalnim venecuelanskim medijima i Madurovim kanalima na društvenim mrežama, on se sastao sa kineskom delegacijom u predsedničkoj palati Miraflores nekoliko sati pre vazdušnog napada.

Foto: Printskrin Youtube

U videu, Maduro ih je pozdravio čestitkom "Srećna Nova godina" i, držeći kineskog diplomatu za ruku, rekao: "Sreli smo se pre 20 godina kada je predsednik Hu Đintao bio na vlasti".