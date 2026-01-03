Slušaj vest

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores uhapšeni su na spavanju!

Prema navodima, oni su izvučeni iz kreveta u spavaćoj sobi tokom akcije američkih snaga tokom racije koja je dovela do njihovog hapšenja, rekla su za medije dva izvora upoznata sa situacijom.

"Par je uhapšen usred noći, dok su spavali", dodali su izvori.

Raciju je izvela elitna jedinica američke vojske Delta Force, a američki zvaničnik je izjavio da tokom akcije nije bilo američkih žrtava.

Navodno je Maduro uhapšen zahvaljujući doušniku CIA unutar venecuelanske vlade.

On je pratio lokaciju Nikolasa Madura tokom dana, ali i u trenucima neposredno pre njegovog hapšenja, prema navodima osoba upoznatih s operacijom.

Američka obaveštajna agencija je, kako navode izvori, obezbedila obaveštajne podatke koji su doveli do hapšenja Madura, prateći njegov položaj i kretanje pomoću flote stelt dronova koji su omogućavali gotovo neprekidan nadzor nad Venecuelom, uz informacije koje su pružali i njihovi izvori unutar same Venecuele.

Kurir.rs/Agencije

