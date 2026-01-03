Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da su Nikolas Maduro i njegova supruga prebačeni na američki ratni brod "U.S.S. Ivo Džima", koji patrolira Karibima.

On je najavio da će Maduro i njegova supruga biti prevezeni do Njujorka.

Nosač aviona Ivo Džima Foto: Printskrin Youtube

Predsednik Donald Tramp je otkrio da je nekoliko specijalaca povređeno prilikom hapšenja Nikolasa Madura.

On je izjavio da veruje da tokom operacije hapšenja nije poginuo nijedan Amerikanac, iako su neki povređeni dok su pokušavali da ga uhapse na, kako je Tramp opisao, teško utvrđenoj lokaciji.

"Mislim da nije poginuo niko, moram da kažem, jer su neki momci povređeni. Ali su se vratili i trebalo bi da su u prilično dobrom stanju", rekao je Tramp za Fox News.

Foto: AP Ilya Pitalev, AP Evan Vucci

Predsednik je dodao da je tokom operacije pogođen jedan helikopter, ali da nije izgubljen nijedan avion.

"Nismo izgubili nijedan avion. Sve se vratilo. Jedan je pogođen prilično jako, helikopter, ali smo ga vratili", rekao je Tramp.

Tramp je nagovestio da bi njegova administracija mogla ponovo da cilja venecuelanske zvaničnike ukoliko "ostanu na strani Madura".

"Ako ostanu lojalni, njihova budućnost je zaista loša, zaista loša za njih“, rekao je Tramp.