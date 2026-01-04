Slušaj vest

Snažne eksplozije odjeknule su u glavnom gradu Venecuele dok su svedoci prijavljivali prisustvo oklopnih vozila i tenkova u pojedinim delovima grada, uključujući i šire područje oko predsedničke rezidencije.

Na ovu temu, ali i o zarobljivanju predsednika ove države Nikolasa Mandura od strane Sjedinjenih Američkih Država govorio je profesor doktor Dragan Petrović.

- Realno je očekivati, kao i u slučaju Irana, ako gledate američke medije i saopštenja zvaničnika, kretanje flote i incidente u Karibskom moru, mobilizaciju snaga, da će Amerika naneti udarac. Da li će on biti bombardovanje ili napad na brodove, to su nijanse. Ipak, mislili smo da neće doći do kopnene intervencije. Napad na Venecuelu nije iznenađenje, ali je šok hvatanje Madure i njegove supruge - kaže Petrović.

Petrović kaže da Amerika sebe sopstvenim nalazištima nafte može da snabdeva samo 60% potrebe, a ostalo mora da uvozi, a najbliža zemlja sa nalazištima je Venecuela.

Tri scenarija

- Ovo su geopolitički interesi gde se predsednik jedne suverene države, demokratski izabran, se proglašava teroristom i uzimaju na sebe da ga kidnapuju. Mi ne znamo šta će biti sa Venecuelom, ovo je šokantno, ne znam u istorijskoj praksi da je neka država napala državu i uzela im glavu države. Ako oni osude američku agresiju, Amerika nema resursa da ih okupira. Ipak moguća je trgovina i kompromis sa Amerikom, a treće i najbolje za Ameriku je da infiltriraju sopstvene ljude u Venecuelu, to bi bio pun uspeh Amerike - kaže Petrović.

Petrović upoređuje ovu situaciju sa višegodišnjim ratom koji je nastao nakon pada kula Bliznakinja 2001. godine.

- Ovo je šamar i za Kinu i Rusiju. Neposredno pre ovoga je kineski funkcioner razgovarao sa Madurom. Ovo je sveže da bi dali konačne zaključke. Neprihvatljivo je da Amerika raspisuje nagradu za hvatanje teroriste legitimno izabranog predsednika neke države. Ovo pokazuje da je Amerika preuzela od starog Rima imperijalni kod - kaže Petrović.

Petrović postavlja i pitanje humanosti:

- Koje je opravdanje za napad na ove ljude, te građane, šta su skrivili?

