Predsednik Venecuele Nikolas Maduro- kojeg su u noći između petka i subote u njegovoj kući kidnapovali američki specijalci i zajedno sa suprugom Silijom Flores "izveli" iz države - pokušao je da uđe u "bunker" unutar kuće, ali je u tome sprečen.

Prema rečima američkog predsednika Donalda Trampa, koji je odobrio napade na Venecuelu i hvatanje Madura, rekao je da su američki specijalci izveli briljantnu akciju.

"Maduro je bio u kući, ali to je više kao tvrđava, ima čelična vrata. Tu postoji i sigurnosna soba sa zidovima od čelika, on je pokušao da stigne do tamo, ali nije stigao", rekao je Tramp.

Foto: Screenshot, Shutterstock, Alex Brandon/AP, EPA/Miguel Gutierrez

Prema ranijim navodima izvora koji su upućeni u akciju, Maduro i njegova supruga izvučeni su iz spavaće sobe.

Tramp je rekao da je Maduro zajedno sa suprugom prebačen na brod "U.S.S. Ivo Džima" i da su na putu ka Njujorku, gde je protiv predsednika Venecuele podignuta optužnica.

Američka državna tužiteljka Pam Bondi izjavila je da će se Maduro i njegova supruga Silija Flores suočiti sa krivičnim optužbama "punim gnevom američke pravde na američkom tlu, pred američkim sudovima".