OVO JE KRŠENJE MEĐUNARODNIH PRAVA! Francuska snažno osudila američki napad na Venecuelu: "Nikakvo trajno političko rešenje ne može se nametnuti spolja"
"Vojna operacija koja je dovela do hapšenja Nikolasa Madura krši princip neprimenjivanja sile, koji je temelj međunarodnog prava. Francuska ponavlja da se nikakvo trajno političko rešenje ne može nametnuti spolja i da samo suvereni narodi mogu sami da odlučuju o svojoj budućnosti", napisao je ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro na X.
Podsetimo, američke snage su rano jutros napale glavni grad Venecuele. Cilj je bilo hapšenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura. On je zajedno sa suprugom otet od strane američke elitne jedinice Delta fors. Oboje su nasilno izvedeni iz zemlje i odvedeni u SAD.
