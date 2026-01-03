Na fotografiji se vidi Nikolas Maduro u trenerci, kako drži flašicu vode.
Predsednik SAD objavio na svojoj društvenoj mreži
MADURO S LISICAMA NA RUKAMA I POVEZOM NA OČIMA: Tramp objavio sliku predsednika Venecuele posle kidnapovanja (FOTO)
Slušaj vest
Predsednik SAD Donald Tramp objavio je fotografiju predsednika Venecuele Nikolasa Madura, nastalu posle hapšenja.
Na fotografiji se vidi Nikolas Maduro u trenerci, kako drži flašicu vode.
Fotografija je navodno nastala na brodu USS Ivo Džima.
Foto: Printskrin društvene mreže
Kurir.rs/Agencije
Reaguj
2