Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je fotografiju predsednika Venecuele Nikolasa Madura, nastalu posle  hapšenja.

Na fotografiji se vidi Nikolas Maduro u trenerci, kako drži flašicu vode.

Fotografija je navodno nastala na brodu USS Ivo Džima.

Nikolas Maduro hapšenje.jpg
Foto: Printskrin društvene mreže

Kurir.rs/Agencije

