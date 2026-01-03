Slušaj vest

Noćna misija kidnapovanje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura nazvana je Operacija "Absolute Resolve" (Apsolutna odlučnost), izjavio je komandant Združenog štaba Vojske SAD general Dan Kejn.

"Operacija, poznata kao Operation Absolute Resolve, bila je diskretna, precizna i izvedena u najmračnijim satima 3. januara, a rezultat je meseci planiranja i vežbi - operacija koju, iskreno, samo američka vojska može izvesti", rekao je general Kejn.

On je rekao da je u operaciji učestvovalo 150 vazduhoplova, te da su ljudi koji su bili deo akcije imali od 20 do 49 godina starosti.

On je dodao da je operacija planirana mesecima.

"U operaciji je učestvovalo više od 150 letelica koje su poletale širom Zapadne hemisfere u tesnoj koordinaciji, sve se spajajući u tačno određenom vremenu i na tačno određenom mestu kako bi se slojevito delovalo sa jednim ciljem - da se interventne snage ubace u centar Karakasa, uz očuvanje elementa taktičkog iznenađenja. Neuspeh samo jedne komponente ove dobro podmazane mašinerije doveo bi u opasnost čitavu misiju, a neuspeh nikada nije opcija za združene snage Sjedinjenih Američkih Država“, rekao je Kejn.

Foto: Printskrin Youtube

Obaveštajna podrška u realnom vremenu

Kejn je takođe istakao ulogu obaveštajnih timova u podršci misiji u realnom vremenu.

"Naši vazdušni i kopneni obaveštajni timovi pružali su ažuriranja u realnom vremenu kopnenim snagama, osiguravajući da te snage mogu bezbedno da manevrišu u složenom okruženju bez nepotrebnog rizika."

Američke snage će ostati u regionu nakon masovnih udara na Venecuelu i hapšenja predsednika Nikolasa Madura tokom noći, rekao je general Kejn.

"Dok stojimo ovde jutros, naše snage ostaju u regionu u visokom stepenu pripravnosti, spremne da pokažu moć, brane sebe i naše interese u regionu", rekao je na konferenciji za novinare u rezidenciji predsednika Trampa na Floridi.

Kejn je američku operaciju nazvao "dokazom posvećenosti i nepokolebljivog opredeljenja za pravdu i naše odlučnosti da pozovemo na odgovornost one koji ugrožavaju mir i stabilnost", zahvalivši onima koji su sproveli misiju.