Ljudi u severnoj Evropi jedu lešnike koji su izvor energije još od ranog holocena. U svojim analizama arheolozi su otkrili da je moguće analizirati lešnike pronađene na arheološkim lokalitetima na osnovu njihovih izotopa ugljenika, koji čuvaju zapis o drevnom okruženju.

Lešnici koji su rasli u zatvorenim sredinama, poput gustih senovitih šuma, imaju veoma različite izotope ugljenika od lešnika koji rastu u otvorenim, sunčanim sredinama.

Koristeći ove podatke, naučnici mogu da razumeju kako je izgledalo mesto u kome su ljudi živeli milenijuma.Oni su osmislili metode analize sačuvanih ljuski lešnika kako bi utvrdili da li su mikrostaništa oko arheoloških nalazišta bila gusto pošumljena ili otvorena nalik pašnjacima. Ovo bi moglo da pomogne da razumemo ne samo kako je izgledalo lokalno okruženje pre hiljada godina, već i kako su ljudi uticali na staništa tokom vremena.

- Analizirajući ugljenik u lešnicima pronađenim na arheološkim nalazištima u južnoj Švedskoj, od mezolitskih logora lovaca-sakupljača do jednog od najvećih i najbogatijih naselja iz gvozdenog doba u severnoj Evropi, utvrđeno je da su lešnici sakupljani iz sve otvorenijih okruženja - rekla je dr Ejmi Stajring sa Univerziteta u Oksfordu, glavna autorka članka u časopisu Frontiers in Environmental Archaeology .

Neolitska Nutela

Ljudi u severnoj Evropi koriste lesku kao izvor materijala i hrane hiljadama godina. Za ljude koji su sakupljali stotine lešnika pronađenih na mezolitskim i neolitskim lokalitetima, oni su bili vredan resurs.

- Lešnici su odličan izvor energije i proteina i mogu dugo da se čuvaju, a jedu se mleveni ili celi. Ljuske su korišćene nekada kao gorivo - rekao je dr Karl Lung sa Univerziteta u Lundu, Švedska, glavni autor članka.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Kao i sve biljke, leska sadrži ugljenik, koji postoji u različitim oblicima poznatim kao izotopi. Proporcije različitih izotopa ugljenika menjaju se odnosom koncentracija ugljen-dioksida između ćelija lista i u okolnom okruženju. Kod biljaka poput leske, na ovaj odnos snažno utiče sunčeva svetlost i dostupnost vode; tamo gde ima dovoljno vode, kao u Švedskoj, sunčeva svetlost mnogo više utiče na kvalitet lešnika.

- To znači da ljuska lešnika pronađena na arheološkom lokalitetu pruža zapis o tome koliko je otvoreno bilo okruženje u kome je sakupljen lešnik. To nam zauzvrat govori više o staništima u kojima su ljudi tražili hranu - objasnio je Lung.

Kako su prikupljane informacije

Da bi testirali da li se ovaj efekat može videti u arheološkim uzorcima, naučnici su sakupili lešnike sa drveća koje raste na različitim lokacijama, odabranim prema količini svetlosti. U južnoj Švedskoj su analizirali varijacije u njihovim vrednostima izotopa ugljenika i odnos između ovih vrednosti i nivoa svetlosti kojima su drveća bila izložena. Zatim su istražili vrednosti izotopa ugljenika u ljuskama lešnika sa arheoloških nalazišta takođe pronađenih u južnoj Švedskoj.

Odabrali su fragmente ljuski sa četiri mezolitska nalazišta i jedanaest nalazišta od neolita do gvozdenog doba, od kojih su neka bila naseljena u više od jednog perioda.

Koristeći referentne vrednosti i arheološke rezultate, arheolozi su pokrenuli model kako bi svoje uzorke lešnika svrstali u jednu od tri kategorije: zatvorene, otvorene i poluotvorene. Pošto se izotopi ugljenika pojedinačnog lešnika prirodno malo razlikuju od izotopa drugih lešnika koji rastu u sličnim okruženjima, naučnici su koristili više uzoraka sa svakog lokaliteta i procenili udeo lešnika koji su rasli u zatvorenim ili otvorenim okruženjima.

Do gvozdenog doba, većina ljudi koji su sakupljali uzorke lešnika za ovu studiju sakupljali su ih sa otvorenih područja, a ne iz šuma. Njihova mikrostaništa su se potpuno promenila. Ovo je u skladu sa rekonstrukcijama životne sredine iz analiza polena, ali analiza izotopa može se koristiti za vizuelizaciju lokalnog okruženja gde su zapisi o polenu oskudni.

- Studija je otvorila novi potencijal za direktno povezivanje promena u životnoj sredini sa aktivnostima ljudi u potrazi za hranom i rekonstrukcijom mikrostaništa koja su eksploatisali. Direktno radiokarbonskim metodama če se datirati ljuske i meriti izotopi ugljenika sa šireg spektra arheoloških nalazišta. Ovo će pružiti mnogo detaljniji uvid u šume i pejzaže u prošlosti, što će pomoći arheolozima da bolje razumeju uticaj ljudi na njihovu životnu sredinu i možda će nam pomoći da drugačije razmišljamo o korišćenju i promenama šuma danas - rekla je dr Ejmi Stajring sa Univerziteta u Oksfordu, glavna autorka članka u časopisu Frontiers in Environmental Archaeology.