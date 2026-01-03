Slušaj vest

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro pooštrio je lične bezbednosne protokole pre eksalacije krize sa SAD, preneli su američki mediji.

Zbog rastućih tenzija sa SAD, Maduro je 2025. godine održavao javne nastupe najavljene u poslednjem trenutku. Događaji u Karakasu organizovani su pred manjim, pažljivo odabranim grupama pristalica, uz odsustvo visokih zvaničnika, što analitičari opisuju kao promenu u odnosu na raniji period.

Maduro je pokušao da se zaštiti od potencijalnog napada ili racije specijalnih snaga često menjajući mesta za spavanje i mobilne telefone, rekli su izvori. Te mere predostrožnosti su se pojačale od septembra kada su SAD počele da gomilaju ratne brodove i napadaju čamce za koje Trampova administracija tvrdi da švercuju drogu iz Venecuele, prenosi Fajnenšel tajms.

Vojni analitičar Hose Garsija rekao je da Maduro primenjuje klasične bezbednosne protokole, uključujući prisustvo velikog broja ljudi na javnim događajima, dok se njegovo obezbeđenje sve više oslanja na kubanske strukture.

Prema dvojici aktivnih obaveštajnih oficira - "u venecuelanskim službama raste paranoja i uverenje da je svako potencijalni izdajnik"-

Foto: Youtube Printscreen, Matias Delacroix/AP, MARIO CAICEDO/EFE, Printscreen/Truth Social/Donald Trump

Maduro je u 2025. rasporedio oko 4,5 miliona pripadnika milicije širom zemlje kao odgovor na pretnje SAD‑a i interno nezadovoljstvo. Veliki sistem milicije, uključujući i rezerviste i civilne naoružane grupe, služi ne samo za nacionalnu odbranu, već i kao dodatna bezbednosna mreža režima.

U pitanju je celokupan bezbednosni sistem države koji pruža dodatnu zaštitu, a ne samo protokol oko predsednika.

Maduro ipak uhvaćen na svojoj teritoriji

pak, mere predostrožnosti nisu bile dovoljne jer su SAD uspele da uhvate Madura i njegovu suprugu i izvedu ih zemlje. Kako je Tramp naveo, ova operacija je izvedena u saradnji sa američkim snagama reda.

Venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura zarobili su rano jutros pripadnici "Delta snaga", vodeće specijalne jedinice američke vojske. Prvi operativni odred specijalnih snaga - Delta, takođe poznat kao Delta Fors, je specijalna operativna jedinica Vojske SAD pod operativnom kontrolom JSOC.

Misije jedinice prvenstveno uključuju borbu protiv terorizma, spasavanje talaca, direktne akcije i specijalno izviđanje, često protiv ciljeva visokog značaja.