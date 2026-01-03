Slušaj vest

Neizvesnost je obuzela Karakas nakon vesti da su SAD uhapsile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, koju je objavio američki predsednik Donald Tramp.

Strahujući od onoga što ih čeka, stanovnici venecuelanske prestonice skladište namirnice i spremaju se da ostanu u svojim domovima, dok neki razmišljaju o odlasku.

Naime, kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža, mnogi su požurili u prodavnice da kupe namirnice kako bi se uverili da su im domovi puni, jer neizvesnost raste.

Dugi redovi su se formirali ispred pijaca i apoteka, dok su se neki ljudi spremali da napuste grad.

Policijska vozila i naoružani policajci bili su vidljivi u delovima glavnog grada dok se svakodnevni život nastavljao usred pojačane tenzije.

Tramp je otkrio detalje o otmici Nikolasa Madura na konferenciji za štampu, o čemu više možete pročitati OVDE. 

Sve o napadu na Venecuelu i hapšenje Madura,pratite u našem blogu UŽIVO

Kurir.rs/Euronews

