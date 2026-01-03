Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je iz časa u čas pratio akciju u Venecueli i naveo je da je "gledao sve, kao da gleda TV šou".

On je novinarama na konferenciji za medije koju je organizovao u Mar-a-Largu na Floridi izneo detalje ove operacije, a pored njega obratili su se i drugi zvaničnici.

Nedugo nakon što je konferencija za medije okončana, Tramp je na svojoj društvenoj mreži TurthSocial objaivo fotografije na kojima se može videti kako sa najbližim saradnicima u realnom vremenu gleda akciju američkih snaga u Venecueli.

Iste fotografije je na platformi X objavila i Bela kuća.

Pored Trampa na fotografijama se mogu videti državi sekretar Marko Rubio, sekretar za odbranu Pit Hegset, kao i drugi zvaničnici čiji izrazi lica su bili veoma ozibiljni, pa čak i napeti dok je akcije prenošena uživo.

Operacija "Apsolutna odlučnost" okončana je zarobljavanjem venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, njegove supruge i sina, kao i još tri osobe.

Maduro je potom odveden na američki ratni brod USS Iwo Jima, kojim će biti prebačen do američke baze na Kubi Gvantanamo, a odatle u Njujork, gde ga čeka suoča.