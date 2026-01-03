Slušaj vest

Kidnapovanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura i vojna akcija SAD izazvali su oštre reakcije i kritike u američkom Kongresu, gde su brojni senatori doveli u pitanje zakonitost i posledice poteza administracije predsednika Donalda Trampa.

Član Odbora za unutrašnju bezbednost i državne poslove američkog Senata demokrata Endi Kim ocenio je da hvatanje Madura šalje "užasan i uznemirujući signal drugim moćnim liderima širom sveta da je ciljanje šefa države prihvatljiva politika američke vlade".

Prema rečima senatora iz američke savezne države Nju Džersi, takav presedan može imati dugoročne i nepredvidive posledice po međunarodne odnose i globalnu stabilnost, prenosi NBC News.

Kim je optužio Trampovu administraciju i da je zaobišla ustavom propisanu proceduru za ulazak u oružani sukob. On je naveo da je administracija svesna da se većina Amerikanaca protivi riziku da se zemlja uvuče u još jedan rat, zbog čega, kako je rekao, nije ni tražila odobrenje Kongresa.

Kim je dodatno kritikovao američkog ministra odbrane Pita Hegseta i državnog sekretara SAD Marka Rubija, podsećajući da su oni senatorima tokom zatvorenog brifinga pre nekoliko nedelja tvrdili da američke akcije protiv navodnih narko-kartela i brodova u Karipskom moru "nisu imale za cilj promenu režima" u Venecueli.

Jedan od zagovornika prava Kongresa da odobrava ratne operacije, demokratski senator Tim Kejn iz Virdžinije, uputio je oštro saopštenje u kojem je osudio Trampove postupke i pozvao zakonodavce da razmotre njegovu rezoluciju. Tom rezolucijom bi se zabranila upotreba američkih oružanih snaga u ili protiv Venecuele bez izričitog odobrenja Kongresa.

Kejn je upozorio da se postavlja pitanje gde se ovakva politika zaustavlja navodeći niz mogućih budućih scenarija, od slanja trupa u druge regione sveta do upotrebe vojske u unutrašnjim pitanjima, i istakao da Tramp, kako je rekao, ne vidi potrebu da traži zakonsko ovlašćenje pre nego što izloži pripadnike vojske riziku. Nedugo nakon početka američkih udara u Venecueli, demokratski senator iz Arizone Ruben Galjego objavio je na društvenoj mreži X da je reč o "nezakonitom ratu".

Galjego, veteran američkih marinaca koji je služio u Iraku, ocenio je da je to "drugi neopravdani rat u njegovom životu".

Skepticizam je izrazio i republikanski senator Majk Li iz Jute, koji je naveo da očekuje objašnjenje o tome šta bi, u ustavnom smislu, moglo da opravda ovakvu akciju bez formalne objave rata ili odobrenja za upotrebu vojne sile.

Sjedinjene Američke Države su danas izvele vazdušne napade na Venecuelu, a predsednik SAD Donald Tramp je objavio da su američke specijalne jedinice uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i izveli ih iz zemlje.

Državna tužiteljka SAD Pem Bondi saopštila je ranije danas da će se bračni par Maduro suočiti s oputžnicom koju je protiv njih podigao sud u Njujorku.

Američke snage su tokom noći pokrenule vazdušne napade na Karakas i druge oblasti Venecuele, nakon čega su, kako je saopštio američki predsednik Donald Tramp, zarobile i izvele iz zemlje predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu.