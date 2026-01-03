Slušaj vest

Predstavnici generalštabova Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država dogovorili su danas poseban vojni dokument, dok se u Kijevu vode pregovori s evropskim partnerima kako bi se usaglasili svi aspekti budućeg mirovnog sporazuma, izjavio je načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrij Hnatov.

"Dogovoren je vojni dokument koji sadrži četiri poglavlja i četiri dodatka. Sva poglavlja se odnose na način na koji će Ukrajina i Oružane snage biti podržane, njihovo opremanje, obnova i modernizacija. Takođe reguliše monitoring poštovanja ugovora i reakcije u slučaju da neka od dve strane prekši sporazum, jer se radi o bilateralnom ugovoru. Sada se identičan rad sprovodi sa ostalim partnerskim zemljama, a jedno od poglavlja dokumenta odnosi se na aktivnosti Koalicije voljnih", rekao je Hnatov, prenosi Ukrinform.

Na sastanku učestvuju predstavnici 15 evropskih zemalja- Nemačke, Velike Britanije, Francuske, Italije, Poljske, Finske, Kanade, Holandije, Švedske, Norveške, Danske, Španije, Letonije, Estonije i Litvanije, kao i predstavnici Evropskog saveta, Evropske komisije i generalnog sekretara NATO.

Ranije danas u Kijev su stigli predstavnici 15 evropskih država, kao i zvaničnici NATO, Evropskog saveta i Evropske komisije, radi razgovora sa ukrajinskim rukovodstvom o bezbednosnim i ekonomskim pitanjima.

Prva sesija bila je posvećena "pregledu svih dokumenata", a Arahamija je napomenuo da savetnici i njihove zemlje sada treba da "prerađuju" dostavljene informacije pre sastanka lidera Koalicije voljnih u Parizu, koji je zakazan za 6. januar.

Kurir.rs/Ukrinform

