Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je nezadovoljan ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, optužujući ga da je „ubio previše ljudi“.

Komentari su usledili tokom konferencije za novinare o politici SAD prema Venecueli i svrgavanju predsednika Nikolasa Madura.

Nakon što je potvrdio da nije razgovarao o situaciji u Venecueli sa ruskim liderom, Tramp je neočekivano dodao: „Nisam zadovoljan Putinom. Ubija previše ljudi.“ Tramp se osvrnuo i na rat u Ukrajini, izrazivši žaljenje zbog velikog broja žrtava.

Podrška za Ukrajinu

Međutim, insistirao je da SAD ne trpe finansijske gubitke zbog podrške NATO-u oružjem i municijom. „Verovatno zarađujemo novac“, primetio je. Takođe je pomenuo napredak u postizanju sporazuma o prekidu vatre, rekavši „Mislim da napredujemo“, ali bez daljih pojašnjenja.

Američki predsednik, koji je prvog dana na dužnosti obećao da će rešiti ukrajinski sukob, još jednom je odgovornost za rat prebacio na svog prethodnika i ponovio tvrdnju da je okončao osam ratova od stupanja na dužnost.

